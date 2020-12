La defensa de Béjar insiste al juez del caso Villarejo que requiera a BBVA sus agendas y correos corporativos

El juez García Castellón rechazó pedir la documentación al banco alegando que tiene derecho a no autoincriminarse

El exdirectivo BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar ha insistido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el conocido como 'caso Villarejo', que requiera al banco que aporte judicialmente los correos corporativos del que fuera su responsable de Riesgo, así como las agendas profesionales que llevaban sus secretarias.

Así consta en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el auto dictado el pasado 14 de diciembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 desestimó por segunda vez esta petición formulada por la defensa de Béjar.

El escrito se remite a lo expuesto en el recurso rechazado hace dos semanas, interpuesto contra el auto del pasado 20 de octubre, en el que se desestimó la pretensión de Béjar de tener acceso a la totalidad de los correos corporativos, tanto de BBVA como en Castellana Norte SA (empresas en las que fue cesado tras su imputación en la presente causa), habida cuenta de que la parte del 'forensic' --documento de investigación interno que las grandes empresas suelen contratar con auditorías externas-- realizado por PwC solamente recogía parte de la correspondencia.

La defensa del exdirectivo reitera que este informe fue aportado a la causa "muy tardíamente, tras varios requerimientos del juzgado" y que se hizo "bajo la dirección e instrucciones que dieron el propio banco y sus abogados" cuando la entidad aún no estaba siendo investigada en el marco de la pieza 9 del caso Tándem, centrada en los contratos que durante una década suscribió con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

ANÁLISIS "SESGADO"

Por ello insiste en que el juez instructor debe requerir a BBVA y a Distrito Castellana Norte que aporten los correos corporativos y las agendas de Béjar, al considerar que el 'forensic' se realizó de forma "sesgada" en base a "un conjunto de correos y tres documentos relacionados" con él y que fueron proporcionados por el banco. Una solicitud que, según recuerda el recurso, cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

"Los correos que solicitamos (aproximadamente un 5 por ciento del total) y a las agendas son fundamentales para la defensa del sr. Béjar, pues lo aportado está descontextualizado, amén de existir una grave discrepancia en las fechas de uno de los correos que incorporaba un folleto publicitario de una empresa del sr. Villarejo, sobre el que hace especial hincapié el llamado 'forensic'", argumenta el recurso de apelación.

El recurso también responde al motivo por el que el juez García Castellón fundamentó su rechazo a solicita tal documentación al banco. Así, la defensa de Béjar afirma que efectivamente la entidad tiene derecho a no autoincriminarse y por tanto no tiene obligación a colaborar, si bien señala que "la autoridad judicial puede usar los mecanismos de los que le dota la ley para investigar y obtener las fuentes de prueba de la comisión del delito de forma coercitiva", como una entrada y registro o volcado de la información.

A ello añade que este argumento en cualquier caso valdría para BBVA, pero no para la empresa que dirigía Béjar hasta su cese, ya que "no es parte en el procedimiento": "Nada se argumenta de porqué DCN no tiene la obligación de entregar los correos y la agenda del sr. Béjar cuando no tiene la condición de investigado y se ha interrogado a nuestro mandante por las relaciones o contactos del entorno del sr. Villarejo, y de este mismo, con esta empresa".

Así, enfatiza que "no sólo los correos, sino las agendas" que dispone Castellana Norte son "decisivas para demostrar que no existió cita previa en la visita del sr. Villarejo con el sr. (Julio) Corrochano --exjefe de Seguridad de BBVA-- a DCN (se presentaron sorpresivamente), que nunca se le contrató y que no hubo siquiera contactos anteriores ni posteriores".