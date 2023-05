La defensa de la condenada a cadena perpetua en Omán ve probable que vuelva a España este año

Exteriores negocia un acuerdo de traslado de condenados y fuentes diplomáticas ven imposible "avanzar fechas"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La defensa de Fátima Ofkir, una chica de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) condenada a cadena perpetua en Omán por tráfico de drogas, ve probable que la joven sea extraditada de regreso a España este año.

En una entrevista de Europa Press, la abogada Mónica Santiago, del despacho Vosseler Abogados, reconoce que desde 2018 --cuando Ofkir fue detenida-- ya ha augurado su regreso antes, pero esta vez confía en que ocurrirá por los avances en las distintas vías que tienen abiertas: "Ahora digo diciembre como una cosa que creo que puede ser real".

Para la defensa, ahora la "vía principal" con la que intentan el regreso de Ofkir es la espera de un acuerdo bilateral para el traslado de personas condenadas que España negocia con Omán.

"Se me indica directamente que es por el caso de Fátima. El ministro (José Manuel Albares) se compromete con la familia a conseguir tener firmado esto antes de acabar esta legislatura y, es más, se introduce dentro del convenio una cláusula que indica que este convenio, si se firma, sería de ejecución inmediata. Tenemos la palabra del ministro", ha asegurado Santiago al exponer sus expectativas de que la joven regrese este mismo año.

Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han advertido de que "en estos momentos no es posible avanzar fechas al respecto de esta negociación" del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Embajada española en Mascate (Omán) con las autoridades del país para este acuerdo sobre traslado de condenados, y han remarcado que ningún país de la UE ni el Reino Unido tiene un acuerdo de este tipo con Omán.

Por su parte, fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que, "desde que se tuvo conocimiento del caso, la Embajada de España viene prestando a Ofkir asistencia consular de manera habitual, así como viene haciendo estrecho seguimiento del caso".

"SE ASUSTÓ MUCHÍSIMO"

Con 18 años, Ofkir viajó a Omán con el encargo de transportar un paquete con siete kilos de morfina hasta España, pero al llegar a la habitación de hotel donde tenía que recoger el paquete "se asustó muchísimo, se da cuenta de lo que está haciendo y dice que no quiere hacerlo, esto quedó reflejado en mensajes de Whatsapp a su contacto", expone la abogada.

Ese contacto --el hombre que le había hecho el encargo-- la convenció para que esperara en esa misma habitación hasta que llegara él y se hiciera cargo del paquete: la joven accedió pero, antes que él, llegó la policía, que seguía la pista de un tercer involucrado que era quien había dejado la droga allí, y detuvo a Ofkir.

REVISIÓN DE SENTENCIA

En paralelo a esperar las negociaciones sobre un acuerdo de traslado de condenados, la defensa de Ofkir trabaja también en un recurso de revisión de sentencia en Omán, que debe hacer a través de un abogado local y para lo que Santiago viajará en las próximas semanas al país para entrevistarse con varios letrados y seleccionar a cuál encargar el caso.

Desde que Ofkir fue condenada, su defensa ha intentado que su nombre esté entre los indultos que periódicamente concede el país, pero sin resultados: "A condenados a cadena perpetua no se les da nunca el indulto. De hecho, no se le ha dado nunca el indulto a una mujer condenada a cadena perpetua, esta sería la primera vez y por tanto entendemos que esto no se producirá".

Sin embargo, Santiago considera que este recurso de revisión que prepara puede abrir la puerta a un indulto si consigue rebajar la condena de cadena perpetua a una pena con una cifra concreta de años.

Una vez Ofkir volviera a España, sea por una vía u otra, la abogada considera que se le podría aplicar un delito de tenencia de drogas y no de tráfico, como está condenada ahora, porque insiste en que la joven no llegó a transportar el paquete, y además cree que "se le podrían aplicar atenuantes como colaboración y arrepentimiento" porque, una vez detenida, ayudó a la policía a encontrar a su contacto, que también está encarcelado en Omán.

En España, el delito de posesión de drogas se pena con entre tres y seis años de cárcel y, teniendo en cuenta que Ofkir lleva casi cinco en prisión, su abogada calcula que "seguramente entraría con un tercer grado y automáticamente saldría".

"ESPERANZA" Y DIFICULTADES

Santiago afirma que ahora Ofkir "está en un momento de mucha esperanza" después de pasar etapas más complicadas, en las que incluso se planteó pedir la ejecución, algo que su familia impidió.

Entre las dificultades que se ha encontrado desde que se hizo cargo del caso, Santiago recuerda que el primer abogado local que contrató la familia de Ofkir resultó no serlo, sino que hacía de intermediario con un despacho omaní que presentó fuera de plazo el recurso a la sentencia de cadena de perpetua, que quedó inadmitido haciendo firme la decisión.

La letrada añade que hasta ahora no ha conseguido el sumario completo del caso, algo que confía poder hacer a través del nuevo abogado local que contratará.

El deseo de Ofkir, sostiene, es volver, estudiar Derecho y ayudar a personas jóvenes a través de la fundación Free Fatima, con la que ahora su defensa recoge aportaciones económicas: "Cualquier ayuda es muy valiosa porque nosotros trabajamos desinteresadamente. Si vamos a Omán lo pagamos nosotros, si hay que enviarle materiales para el Bachillerato que estudia a distancia".

Entre los apoyos que ha recibido, Santiago menciona el del empresario Antonio Sagnier, que ofreció "a parte de aportaciones económicas, contactos e influencia", y a través de quien la abogada también ha contactado con el exjuez Baltasar Garzón, y ha contado que ambos han visitado a Ofkir en prisión.