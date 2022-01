La defensa del expresidente de L'Oreal en España dice que fue engañado y "desconocía" la actividad de Gürtel en Boadilla

El letrado de un empresario acusado critica que se utilicen otras piezas de Gürtel para aplicar "un derecho penal de autor"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La defensa del que fuera presidente de L'Oreal en España, Carlos Martínez Massa, ha asegurado este jueves en la exposición de su informe en el juicio por las actuaciones de 'Gürtel' en Boadilla del Monte que su defendido fue engañado por otro de los acusados y que "desconocía" la dinámica de adjudicaciones seguida en el municipio madrileño.

"La posición de Martínez Massa en todo este entramado vino dada por ser amigo de su socio Ramón Blanco Balín y no porque tuviera una comunidad de intereses con el resto de implicados", ha afirmado el abogado, que ha incidido en que no tuvo "ni conocimiento ni voluntad" de participar en los delitos que se le imputan, lo que debería llevar, a su juicio, a su absolución.

Como ya hiciese Martínez Massa en su declaración, su letrado se ha referido a los negocios que mantuvo con el también empresario Blanco Balín, dando detalles de cómo constituyeron Rústicas MBS SL y Artas Consultoría SA después de fraguar su amistad. Una serie de decisiones, ha repetido, que se basaban en una "relación de confianza y amistad".

Esa cercanía entre ambos llevo a Martínez Massa a "pensar" que "el criterio de Blanco Balin era muy bueno" y que los "negocios que le iba proponiendo" podían ser favorable a sus intereses. Con todo, el peso de esas operaciones habría recaído siempre en el propio Blanco Balín, el encargado de gestionar las inversiones puestas en común.

"La gestión era sencilla, cobrar alquileres y declarar, y de todo se encargaba el despacho de Blanco Balín. Martínez Masa nunca se encargó de nada porque era, como dijo, una sociedad de chichinabo", ha recordado el abogado, que ha criticado la "valoración voluntarista y tergiversada" que el Ministerio Fiscal realizó de la prueba.

NO ERA UN "EMPRESARIO DE RECONOCIDO PRESTIGIO"

En concreto, en la declaración del propio Blanco Balín, en la adquisición de un apartamento en la urbanización El Embrujo de Marbella o la declaración del denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas. "La fiscal dijo que la prueba era contundente, arrolladora y demoledora, siendo válido para los acusados que han reconocido los hechos, pero no puede extrapolarse a los que no han reconocido los hechos", ha sostenido.

En contra del criterio de la fiscal, su letrado ha dejado claro que Martínez Massa "no era un empresario de reconocido prestigio" como sí podría ser, por ejemplo, alguno de los constructores imputados. "Lo que era es un alto ejecutivo de una multinacional y lo que hacía con Blanco Balín no era una actividad empresarial, sino invertir", ha matizado.

En este contexto, ha incidido en que el que fuera presidente de la firma de cosméticos "no conoció a ninguno" de los principales implicados, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Cesar Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch. A pesar de que en una de las grabaciones de Peñas se refiriesen a el como 'El de los pelos', eso no sirve "como indicio de que fuera conocedor de la trama".

"Crespo dijo que Blanco Balín Habló con Martínez Massa pero que este no tenía conocimiento sobre el trasfondo del asunto. Martín Morales, en relación a la adjudicación del derecho de superficie, dice que hicieron un montón de reuniones en el despacho de Balín, pero no menciona a Martínez Massa", ha insistido.

UN PROYECTO "CON GENTE HONORABLE Y DE CATEGORÍA SOCIAL"

Este jueves también ha servido para escuchar el informe relativo a otro de los acusados que no se ha conformado con el Ministerio Público: el empresario Rodolfo Benigno. En su intervención, su letrado ha criticado el viaje que la Fiscalía ha realizado por otras piezas de Gürtel como las de Jerez, Valencia o el "extranjero".

"Se ha utilizado para traer a este procedimiento una prueba que no se ha practicado: se pretende traer para aplicar un derecho penal de autor, como diciendo aquí no lo he podido acreditar pero allí ya se dijo", ha lamentado, entrando al detalle sobre la presunta participación del propio Benigno.

Como ya relatase en su declaración, fue su amistad con Martín Morales lo que le llevó a que se le ofreciese "un proyecto" al que "entrar con gente honorable, de categoría social y enormes influencias", como era el caso de Blanco Balín. Esa oportunidad de negocio, en la que Benigno puso su propio dinero", era un movimiento "lógico y normal" a pesar de que, con el tiempo, se demostrasen las irregularidades que lo rodeaban.

"Si me dicen que vas a comprar las acciones a Fariña pues ostris, no me quiero juntar con esta gente, pero garantizo que Blanco Balín es una persona muy interesante", afirmó Benigno. Este jueves, su letrado ha incidido en que la prueba practicada no es suficiente y pidiendo dejar las tesis acusatorias sin pruebas "en una cafetería y no una sala".

"Nada se ha probado y tenemos que soportar la acusación de que es una sociedad instrumental y todo era un artificio: sin prueba, por pura retórica. Queremos recordar que esta defensa de metió en el barro y preguntó a los inspectores. Y nos metimos porque no hay nada que salpique o manche", ha defendido el letrado.

Por último, su abogado ha recordado que Correa aseguró que "nadie le preguntó" por Benigno y que el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Alfonso Bosch o el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero aseguraron que no le conocían y que el no sabía nada de la sociedad. "La ignorancia no es motivo para condenarle, sino para absolverle", ha zanjado.

EL DESCONOCIMIENTO DE UN CONCEJAL

Por su parte, la defensa del que fuera sucesor del propio González Panero, Juan Jesús Siguero, que ha confiado en que el "calvario" atravesado por su representado -que en su declaración reconoció su desencanto y su hastío a causa por su actividad política_termine con una sentencia absolutoria.

Así, y para apuntalar su inocencia, su letrado se ha retrotraído a 2005. "Hoy hemos podido leer artículos, ver series como Crematorio en las que se ha explicado que era Gürtel, pero tenemos que situarnos en 2005 y el desconocimiento absoluto que concejales y funcionarios podían tener de lo que se estaba haciendo a sus espaldas", ha justificado.

Siguero, que en esa época todavía era concejal, participó entonces en el proceso de adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano. "En 2004 solo existía una, en Majadahonda y adjudicada a Easy Concept. Pero nadie sabía en ese momento lo que era", ha relatado su abogado, ahondando en que Siguero desconocía que la empresa perteneciese al grupo de Francisco Correa.

"Se ha hablado de una concertación con la trama para poder llegar a acuerdos que derivaran en la concesión fraudulenta de ese concurso. No ha quedado acreditado que existiera voluntad de fraude o beneficio para Siguero. ¿Qué sentido tiene concertar para alguien que no tenía ánimo de lucro?", se ha preguntado.

Lo que no tiene sentido, desde su punto de vista, es que alguien sostenga que "el beneficio era acabar" ocupando la Alcaldía de Boadilla del Monte, porque era "un caramelo envenenado", como defendió el propio Siguero. "Sin saber lo que pinta aquí uno la vida no es que se le arruine a uno, pero se le complica de manera inexplicable. He salido casi antisistema, no me interesa la política", afirmó el exdirigente en su declaración en el juicio.