La defensa de Neymar cree que el juicio por su fichaje afecta a "hechos que no tienen encaje penal"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La abogada del futbolista Neymar da Silva, María Massó, ha valorado este lunes que la acusación del juicio por su fichaje para el FC Barcelona es "un intento de dar encaje penal a unos hechos que no tienen encaje penal".

Lo ha dicho en el trámite de informes finales en el juicio por el 'caso Neymar 2', que sigue en la Audiencia de Barcelona con la previsión de que quede visto para sentencia este mismo lunes.

Antes del juicio, Massó pidió al tribunal que renunciara a la causa al considerar que correspondía a la jurisdicción brasileña porque lo enjuiciado afecta a personas de nacionalidad brasileña y a hechos ocurridos en Brasil.

Por eso, haciendo una metáfora del juicio ha dicho: "Esta parte considera que este partido se está jugando en el sitio equivocado y con las personas equivocadas. La pelota de este partido es mi representado y nadie más".

Massó cree que la acusación particular "no tiene indicios para sostener la acusación" y ha asegurado que el jugador no se movía por intereses económicos al fichar para el Barça, porque había tenido múltiples ofertas y algunas con cuantías superiores, como la del Real Madrid, que rechazó.