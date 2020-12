La defensa de Rafael Amargo denuncia que lleva detenido más de 24 horas sin asistencia letrada

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La defensa del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, detenido ayer por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, ha denunciado que su cliente lleva más de 24 horas detenido en la comisaría de la Policía Nacional de Centro sin asistencia letrada, lo que vulnera sus derechos fundamentales y le estaría causando "indefensión".

"Estoy indignado porque me he enterado por la prensa de su detención", ha reprochado el letrado a Europa Press después de que ayer el artista granadino fuera detenido junto a su pareja y otras dos personas dentro de una operación policial cuyas pesquisas se iniciaron hace más de un año.

Así, ha relatado que cuando se enteró por periodistas del arresto de su patrocinado pidió que se le diera una entrevista reservada sin éxito. "Intenté verlo desde el primer momento pero no me han dado acceso y me tuvieron mareado hasta las 4 de la madrugada", ha explicado.

Por ello, ha exigido estar presente en la declaración del bailarín, que tendrá lugar a partir de las cinco de la tarde de este miércoles en la comisaría de la calle Leganitos. Mañana está previsto que pase a disposición del Juzgado de Instrucción que esté de guardia de detenidos en los juzgados de Plaza de Castilla.

"LLeva 24 horas detenido sin ningún tipo de asistencia letrada y sabemos que le pueden estar interrogando. Esto le está causando indefensión y se está vulnerando su derecho a la asistencia letrada. Es abiertamente ilegal ya que se pueden derivar actuaciones de los interrogatorios a los que se le está sometiendo sin su letrado", ha recalcado.

DETENIDO AYER

El artista fue detenido ayer nada más salir de los ensayos de la obra que iba a estrenar mañana y ha pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Centro situada en la calle Leganitos de la capital. Se le detuvo por la presunta comisión de delitos de organización criminal y tráfico de drogas.

En el marco de la misma, los agentes han arrestado a otras cuatro personas y está llevando a cabo varios registros en los que se habrían incautado caso 100 gramos de metanfetaminas.

La investigación corre a cargo de la Fiscalía, el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Centro y un Juzgado de Instrucción de Madrid, entre otros. Las pesquisas policiales se iniciaron hace ya un año por menudo de drogas pero se fue complicando hasta llegar a un grupo criminal.

En el marco de las pesquisas, se han realizado escuchas y seguimientos a los investigados. En los registros, entre los que figura el llevado a cabo en el domicilio del bailarín y otras casas de la capital, la Policía se ha incautado de metanfetaminas, según las mismas fuentes.

La detención se produjo cuando Amargo salía de los ensayos de su nueva obra 'Yerma' en el Teatro La Latina de Madrid, que se iba a estrenar mañana.