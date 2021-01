Defensa subraya que su orden era vacunar a todo el personal sanitario y cree que al JEMAD le "honra" haber dimitido

La oposición recuerda a Valcarce que la instrucción también aludía a la cadena de mando de unidades operativas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La subsecretaria del Ministerio de Defensa, Amparo Valcarce, ha subrayado este martes que "única y exclusivamente" dio orden para que se procediera a la vacunación "de todo el personal sanitario" de las Fuerzas Armadas "por ser crítico" y, por tanto, al general Miguel Ángel Villarroya le "honra" la dimisión como Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) tras conocerse que también recibió la vacuna contra el Covid-19.

"Está muy claro y por escrito, la Subsecretaría de Defensa única y exclusivamente dio instrucción de que se proceda a la vacunación de todo el personal sanitario por ser crítico, según indicaciones recogidas en la estrategia de la Inspección General de Sanidad", ha defendido Valcarce en el Congreso.

"Es una instrucción por escrito clara, rotunda, que ha aplicado todo el mundo. Cuando no ha sido así se han asumido las responsabilidades que corresponde", ha insistido en referencia al cese del general Villarroya como JEMAD, una decisión que cree que el "honra".

Pese a que la comparecencia de la 'número tres' del Ministerio de Defensa en la Comisión de Defensa en el Congreso estaba prevista para otros asuntos relativos a las Fuerzas Armadas, la polémica sobre las vacunaciones en el Estado Mayor de la Defensa ha sido sacada a colación por los representantes de casi todos los grupos parlamentarios.

Tras ello, Valcarce ha entregado una copia de su instrucción sobre vacunaciones al presidente de la Comisión, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro, para que sea incorporada a las actas parlamentarias y "no quepa ninguna duda".

Además, ha leído una parte de esa orden dada a los Ejércitos, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Cuarto Militar de la Casa del Rey. "Que se proceda a la vacunación de todo el personal sanitario por ser crítico, según indicaciones recogidas en la estrategia de la Inspección General de Sanidad", ha subrayado.

Sin embargo, los portavoces de los grupos le han reprochado que no haya leído la instrucción completa, donde se añade a los militares que vayan a ser desplegados en zonas de operaciones "y el personal de Unidades Operativas (incluyendo su cadena de mando establecida) que tengan un mayor riesgo de Covid-19 debido a las misiones asignadas".

El Estado Mayor de la Defensa alegó que, de su cupo de dosis, ya había vacunado a todo su personal sanitario, que no es muy numeroso, al personal que iba a participar en misiones internacionales y había comenzado por la cadena de mando siguiendo un criterio de edad.

Pese a todo, el general Villarroya solicitó su cese como JEMAD este fin de semana para "no dañar la imagen de las Fuerzas Armadas", aunque defendió haber seguido los criterios establecidos y no haber hecho uso de "privilegios injustificables".

En cualquier caso, Valcarce ha tenido palabras de "reconocimiento" a la "trayectoria militar, profesional y humana" del general Villarroya y ha deseado éxito a su sucesor al frente de la cúpula militar, el almirante Teodoro López Calderón.

VOX PIDE SU DIMISIÓN

Las explicaciones de la subsecretaria de Defensa no han convencido a la oposición e incluso el portavoz de Vox, Agustín Rosety, ha pedido su dimisión, ya que cree que el general Villarroya "cumplió una orden" y solo presentó su petición de cese "por pundonor".

Por su parte, el representante del PP, Miguel Gutiérrez Díaz de Otazu ha coincidido en que el Estado Mayor siguió una orden que era "confusa", ya que no tiene "dudas" de la "rectitud de intenciones" del ya cesado JEMAD.

También el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha subrayado que el protocolo de vacunación era responsabilidad de la Subsecretaría de Defensa y ha preguntado a Valcarce si no va a cesar a su director de gabinete por firmar una orden "no muy clara". "La orden es suya, ¿usted no informó a la ministra?", ha preguntado.

Más críticos han sido los portavoces de ERC y Bildu, que han exigido además saber si el nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón, también fue vacunado contra el Covid-19. El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha pedido incluso la lista completa de vacunas que puso el EMAD y ha preguntado si el Rey está también entre los elegidos.

"Es cierto que esta vacuna es una noticia esperanzadora y está ayudando a salvar vidas, pero también está sirviendo para descubrir a los jetas de la sociedad. Vemos que hay de todos los partidos políticos y también hay 300 al parecer de las Fuerzas Armadas y me gustaría saber qué van a hacer ustedes", ha cuestionado el diputado de Bildu Joan Iñarritu.

Su expresión "jeta" ha provocado protestas de otros partidos e incluso de la subsecretaria de Defensa e Iñarritu ha accedido a retirarla a cambio de términos como "sinvergüenzas, bribones o pícaros".