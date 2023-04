Defensa no tiene constancia de españoles miembro o exmiembro de las Fuerzas Armadas muertos en Ucrania

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Defensa no tiene constancia por el momento de que españoles que sean miembro o hayan pertenecido a las Fuerzas Armadas hayan fallecido hayan fallecido durante el conflicto en Ucrania.

Así lo traslada el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, no le consta la existencia de fallecidos españoles en la guerra de Ucrania que formaran o hubieran formado parte de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas", se indica en la respuesta, en la que sin embargo no se hace mención a españoles que no entren dentro de este grupo.

En su pregunta, Gutiérrez se había interesado expresamente por conocer si había habido españoles muertos en el conflicto que "formaran o hubieran formado parte de las Fuerzas Armadas españolas, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

No obstante, el diputado de Cs también había preguntado si como resultado de la invasión rusa de Ucrania alguno de los españoles que residían en este país a fecha del 24 de febrero de 2022 habían fallecido, así como cuántos consiguieron escapar y cuántos siguen aún en este país.

Asimismo, había pedido al Gobierno que aclarara "si hay españoles y, en su caso, cuántos, combatiendo activamente en la guerra", cuestión sobre la que no hay una contestación en la respuesta parlamentaria.

Sin embargo, el Ejecutivo sí que ha querido dejar claro en la misma que "tanto el personal que pierde su relación de servicios profesionales con las FAS, como aquellos otros casos en los que el militar tiene su condición militar en suspenso, no están sujetos al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas".