La defensa de Torra defiende ante el TS que Torra fue condenado por ser "minoría nacional"

Pide que le absuelva de una condena "por tres palabras en una pancarta"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La defensa del president de la Generalitat, Gonzalo Boye, ha defendido este jueves ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le absuelva del delito de desobediencia por el que fue condenado a un y medio de inhabilitación pr el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que a su juicio deriva de que fue tratado como "minoría nacional" por "tres palabras en una pancarta" que no eran más crítica política.

Boye ha defendido sus argumentos durante unos veinte minutos ante un tribunal de cinco magistrados la condena de su cliente por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentista durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

La confirmación de la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) supondrá ejecutar la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat.

Según ha destacado Boye, Torra no participaba del proceso electoral por el que fue sancionado, era una persona sobre la que la JEC no era "autoridad superior" y no solo se le sanciona sino que se le deduce testimonio se le denuncia y se le lleva a juicio. "Hemos buscado distintas interpretaciones para ese Trato distinto y solo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la UE, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido", ha manifestado ante la Sala.

Boye ha argumentado contra la desproporción de la sanción, que afecta a los derechos políticos de su cliente, así como contra la falta de competencia del la JEC para ordenar la retirada de la pancarta. "Aquí no estamos discutiendo los hechos", ha llegado a señalar, puesto que la retirada de la pancarta se produjo.

También ha alegado cuestiones para las que se deberían plantear preguntas de carácter prejudicial ante la justicia europea, entre ellas la falta de imparcialidad de la salas del TSJ que le condenó. Así, ha solicitado al Supremo una respuesta con la que "todos podamos convivir" de cara al futuro, y que resista "el paso del tiempo y el tiempo de los recursos".

