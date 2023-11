Las defensas en el juicio a Iberdrola afean a la Fiscalía su "clamoroso vacío probatorio" y piden la libre absolución

Consideran que el Ministerio Público fía la acusación penal al informe de la CNMC que ya sancionó a la compañía

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La defensa de Ángel Chiarri, exdirectivo ya jubilado de Iberdrola, ha señalado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN) contra esta compañía y cuatro de sus directivos por presuntamente idear un sistema que en diciembre de 2013 provocó una subida del precio de la luz, que se ha podido comprobar en el plenario que existe "un clamoroso vacío probatorio" por parte de las acusaciones y ha sostenido que estos hechos enjuiciados llegaron al ámbito penal de manera "profundamente artificiosa", ya que no debió salir del terreno administrativo, por lo que ha pedido la libre absolución de todos los acusados.

Esta idea ha sobrevolado también la exposición de otra de las defensas, la del directivo Gregorio Relaño, en la que ha sido la penúltima sesión del juicio que previsiblemente este jueves encarará los informes de tres defensas más y el turno de última palabra de los acusados, quedando así visto para sentencia.

La defensa de Chiarri, el letrado Gonzalo Rodríguez-Mourullo, ha atacado severamente el informe del fiscal anticorrupción Antonio Romeral señalando que la tesis de que Iberdrola subió precios de manera artificiosa al final de 2013 "no está acreditada" y ha destacado que el argumento del fiscal está "huérfano de toda prueba" y solo se basa en el informe de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), organismo que sancionó ya por estos hechos a la energética.

Para este defensa, el sistema usado por la compañía para fijar precios de ofertas al mercado energético es "técnico" y se basa en escenarios de incertidumbre, por lo que se usan estimaciones y predicciones a futuro que han de ser valorados por expertos. Y ha insistido en que dado que esas ofertas son valoradas por expertos, se está "extramuros de la jurisdicción penal", argumento que ha reforzado señalando que por eso ni siquiera la CNMC derivó el asunto a la Fiscalía en su día y sólo propuso sanción económica.

Sobre el papel de la CNMC, cuyos expertos fueron peritos en este juicio, la defensa de Relaño ha explicado que se hace pasar a los técnicos de esa comisión como "seres de luz" cuando resulta que son los mismos que participaron en el expediente sancionador. En su informe estaban opinando sobre lo que ellas mismas habían gestado o ayudado a gestar, ha añadido.

El abogado de Chiarri ha recordado que en los registros llevados a cabo durante la instrucción en las sedes de la energética los agentes buscaron recopilar documental y 'mails' que pudieran acreditar ese supuesto plan ideado, y ha recalcado que el resultado ha sido que al plenario se han llevado "cero documentos" que digan o que pongan de manifiesto cómo se gestó o ejecutó el pretendido plan irregular de producción de energía.

Por eso, la defensa ha insistido en que la tesis del fiscal está huérfana de prueba, y ha apuntado que por eso las acusaciones han trasladado al juicio "sin más" el relato de hechos probados de la sanción de la CNMC.

EL INVIERNO "SECO"

Una vez fijada esta posición, ha pasado a combatir la hipótesis de Romeral de que la excusa de que no hubo lluvias no era suficiente como para provocar que Iberdrola elevara el precio del coste de oportunidad del agua y por tanto no llegara a entrar la energía hidroeléctrica en el mix del mercado. El fiscal, apoyándose en los peritos de la CNMC sostiene que esa lluvia, el conocido como producible no era relevante, o al menos no tanto como el nivel del agua embalsada, mientras que para los peritos de Iberdrola, ese producible era vital y más en un momento en el que se esperaba un invierno seco.

La defensa de Chiarri ha explicado al respecto que Iberdrola usó en la elaboración de los planes semanales por los que fijaba los precios que ofertaba previsiones meteorológicas y datos estadísticos. Y que esa estadística arrojaba que si noviembre era seco, por lógica diciembre y los meses siguientes también podrían serlo. "Es lógico por tanto que quien gestiona el agua pensara que estimando a futuro (...) se estaba ante un invierno profundamente seco que se iba a mantener".

En cuanto a las reservas de los pantanos, que el fiscal señaló que eran comparables a las de otros años en los que sí se desaguó, ha resaltado que en noviembre de 2013 sufrieron un "descenso vertiginoso" porque se consumieron muchas reservas. Así, ha citado el caso del embalse de Alcántara, del que ha señalado que de haber continuado con su vaciado al ritmo de semanas anteriores se habría agotado en tres semanas.

"Desde el punto de vista hidrológico hubo una brusca caída del producible y las reservas cayeron de manera continuada y rápida en noviembre, y de haber seguido ese camino en diciembre había riesgo para la seguridad del suministro", ha insistido.

Al hilo, y comparando con otros años tal y como hiciera este martes el fiscal, la defensa de Chiarri ha explicado que si bien las reservas de 2011 y 2013 era idénticas, en 2011 el producible era cuatro veces mayor que el de 2013. Por eso, ha considerado que la posición de Iberdrola "era congruente" porque no había producible "y los pantanos se vaciaban vertiginosamente".

LOS PLANES DE SEMANALES

Una jornada más se ha entrado en analizar el sistema de fijación de ofertas de Iberdrola por medio de esos planes semanales que realizaban sus 'traders' (técnicos) y que elevaban a sus superiores --los encausados-- por medio de 'mail' para que visaran. El abogado de Chiarri ha sostenido que ese plan era el documento "esencial" para las ofertas --otro abogado lo ha calificado de "la caja negra" del caso-- y que en las fechas a estudio ya recogía que había un nivel bajo de lluvias y que no había previsión de que llegaran --a pesar de que a finales de diciembre de 2013 se produjo una ciclogénesis explosiva--.

Analizando esos planes en cuestión ha destacado que demuestran que los técnicos no fueron capaces de predecir el precio de mercado, algo que a su juicio es "poco congruente con alguien que tiene la estrategia de alterarlo".

En definitiva, ha añadido que esos planes no reflejaban consignas empresariales sino parámetros técnicos, que sí se tenía en cuenta el producible como factor importante así como parámetros que podían influir como el precio del gas. Ha sumado a eso que además los planes "no supieron anticipar el precio de mercado" y que además Iberdrola se vio perjudicada por él.

LA POLÉMICA CON EL GOBIERNO

Rodríguez-Mourullo, durante su exposición, en la que también ha combatido que se pueda acusar por el 281 del Código Penal --alteración de precios para perjudicar gravemente a los consumidores--, porque no hay encaje jurídico, se ha referido también a las palabras deslizadas este martes por el fiscal de que el plan ideado bien pudiera ser una suerte de venganza del consejo de administración contra el Gobierno por eliminar la partida del déficit de tarifa de los Presupuestos para 2014.

El abogado ha afeado al fiscal que lo dijera "por si acaso calaba" y ha apuntado que esa es una mera conjetura huérfana de toda prueba que no fue corroborada ni siquiera por la testifical del exministro José Manuel Soria o el ex secretario de Estado de Energía Álvaro Nadal.

El abogado de Relaño también ha sostenido este extremo y ha puesto el foco además en que se ha dado "una falta de concreción clamorosa" de la responsabilidad penal de los acusados. Ha afeado que han tenido que afrontar un juicio sin saber qué acciones u omisiones les eran reprochadas. "Han venido con los deberes sin hacer, y han terminado el plenario y siguen sin los deberes hechos", ha añadido.