Las defensas piden la nulidad de los audios de Villarejo porque dicen que no se respetó la cadena de custodia

Apuntan a que las grabaciones podrían haber sido "alteradas" para "engordar" el caso contra el comisario

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las defensas que han intervenido en la segunda sesión del juicio por tres piezas de la macrocausa 'Tándem' han pedido este jueves al tribunal la nulidad de los audios que recogen conversaciones grabadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y de todas las pruebas que se hayan derivado de ellos al considerar que fueron incautados sin respetar el procedimiento señalado por el juez instructor.

El abogado de Rafael Redondo, el socio de Villarejo, ha sido el primero en tomar la palabra para exponer ya lo que ha sido el eje central de esta segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN) por las piezas 'Iron', 'Land', y 'Pintor', por las que Villarejo --principal imputado-- se enfrenta a más de 109 años de cárcel y multas que superarían los 950.000 euros.

El letrado Antonio Tapia ha pedido declarar nulos tanto esos audios como los demás efectos informáticos obtenidos en las entradas y registros llevados a cabo en domicilios y despachos de Villarejo y Redondo por orden del auto dictado el 2 de noviembre de 2017 por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 y las pruebas posteriores que se apoyan en ellos.

De acuerdo con el abogado de Redondo, la orden judicial establecía que si se encontraban dispositivos informáticos debía procederse a un volcado 'in situ' de su contenido siguiendo un protocolo específico y que, de ser necesario llevárselos, debía ser precintados, así como que todo ello debía quedar en manos del letrado de la administración de justicia.

Pero nada de esto ocurrió, ha denunciado. Así, ha relatado que no hubo volcado porque la Unidad de Asuntos Internos (UAI) se escudó en que no llevaban los aparatos necesarios para hacerlo, que los elementos incautados no iban precintados y que todo lo decomisado quedó en poder de dicha unidad policial, que tarda "nada más y nada menos" que 17 días en ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

"No hay cadena de custodia", ha afirmado y, por eso, ha argüido que concretamente sobre las grabaciones es "imposible" saber si las copias que obran en la causa lo son de los audios originales. En esta línea, Carlos Vaquero, uno de los abogados defensores de Gema Alcalá, la mujer de Villarejo, ha subrayado que los archivos podrían haber sido "alterados".

Algunas defensas han ahondado en el contenido de esas grabaciones para añadir un nuevo elemento sobre el que cimentar su nulidad, al menos en lo que respecta a sus clientes: que recogen conversaciones entre abogados en su ejercicio profesional, por lo que admitirlas supondría una vulneración de derechos fundamentales que ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en sucesivas sentencias.

"ANIMADVERSIÓN" A VILLAREJO

Por su parte, el otro letrado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, ha completado el puzzle de estas supuestas irregularidades en las entradas y registros al afirmar que se deben a que el verdadero objetivo de Asuntos Internos era "apoderarse" de "las famosas grabaciones" porque "afectan a otros muchos ámbitos" y abarcan el periodo en el que Villarejo era policía y agente de Inteligencia.

La defensa de Alcalá ha vuelto a insistir de esta forma en la tesis de que estos agentes de Asuntos Internos "refrendados por ciertas personas pertenecientes al CNI con clara animadversión por Villarejo" buscaban desencadenar una "investigación prospectiva" en su contra en el contexto de la conocida como 'guerra de comisarios'.

Dado que los juzgados madrileños se negaron a indagar en el conglomerado empresarial de Villarejo, CENYT, buscaron otro órgano judicial que diera credibilidad a sus teorías, en un "forum shopping" donde --ha advertido-- cayeron tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción, lo cual "aderezado con una campaña informativa tóxica" ha conducido a este juicio y a la "pena de banquillo", ha manifestado el letrado.

A modo de "reflexión final", el abogado de Redondo ha llamado la atención sobre el hecho de que ninguno de esos audios ha "aflorado" por iniciativa de su autor, el comisario jubilado, sino que habrían sido "hallazgos casuales", aunque Tapia ha apuntado igualmente a una búsqueda policial para lanzar y "engordar" el 'caso Villarejo'.

FALTA DE COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Las defensas también han coincidido en pedir la nulidad porque creen que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para conocer los hechos juzgados en este procedimiento.

A este respecto, han aducido que el único delito de los ahora juzgados que justifica la competencia de la AN es el blanqueo de capitales identificado en la causa madre, 'King', de la que parten la treintena de piezas separadas que constituyen 'Tándem', si bien ese tipo penal --han razonado-- no guarda relación con los que se les imputan a los acusados, por lo que han sostenido que deberían haber sido investigados y juzgados por otro órgano jurisdiccional.

Otro argumento esgrimido por los abogados para pedir la nulidad es que la instrucción acabó poco después de que se levantara el secreto sobre las pesquisas, sin darles tiempo suficiente para estudiar todo lo investigado en ese periodo y solicitar las diligencias que estimaran oportunas para defender a sus representados.

Asimismo, algunas defensas han manifestado que los delitos de descubrimiento y revelación de secretos imputados han prescrito y que, además, no se da el requisito procesal para poder perseguirlos porque no hay denuncia previa de los supuestos perjudicados y en algunos casos incluso esos perjudicados les han perdonado.

EL COMISARIO, AUSENTE

Esta segunda sesión no ha sido suficiente para dar voz a todas las defensas --más de 30--, de modo que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha acordado continuar con la exposición de las cuestiones previas en la próxima sesión, prevista para el 15 de noviembre.

Para ese día se espera la intervención de la defensa de Villarejo, que este jueves ha estado representado solamente por su abogado, Antonio José García Cabrera, ya que no ha acudido. Sí lo hizo en el arranque del juicio, el miércoles, ataviado con la toga de letrado, puesto que está habilitado para ejercer su propia defensa y, según las fuentes consultadas por Europa Press, pretende hacerlo.

Este primer juicio de 'Tándem' llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido creciendo con un denominador común: los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT de clientes que van desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares y que habría realizado siendo comisario en activo y valiéndose de los recursos policiales a su alcance.