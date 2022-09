El Defensor del Pueblo apremia a cambiar la ley del CNI para mejorar el control judicial sobre programas como Pegasus

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha apremiado este martes a cambiar la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para conseguir un control judicial más "completo" del uso de programas espías como Pegasus, una tecnología muy "intrusiva" pero que "no pone en cuestión" por la necesidad de mantener el secreto de las actuaciones del Estado enmarcadas en la "seguridad y defensa de la libertad".

De esta forma, ha reiterado lo que ya sostuvo la Oficina el pasado 18 de mayo, en plena polémica por el espionaje con el programa Pegasus de varias personas vinculadas con el independentismo catalán, lo que motivó las críticas de algunas formaciones políticas. El Gobierno, además, destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban, tras informar de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y varios ministros también habían sido espiados.

Gabilondo ha señalado que la Oficina del Defensor del Pueblo "supervisó" la actuación en los 18 casos que afectaban a personas del entorno independentista, cerciorándose de que había un auto judicial que justificaba la intervención de las comunicaciones. "No nos consta que haya habido más por el CNI", ha apuntado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.

LO COMPARA CON QUE "TE VEAN EL ALMA"

Acto seguido, el exministro socialista ha señalado que la ley orgánica del CNI de 2002 fue un "gran acierto". "Ha ayudado muchísimo para la buena gestión del CNI, lo cual no quiere decir que ahora no sea momento para replantearse en una dirección o en otra, entre otras razones porque el control judicial es el de la resolución judicial de un solo magistrado, y hay debate de si debe haber más".

Gabilondo ha explicado que la resolución judicial se queda en la motivación para interceptar las comunicaciones, "pero luego no se sigue el proceso, no se sabe qué ocurre en el medio y al final; es un proceso no completo".

También ha advertido que a lo anterior se añade que las nuevas tecnologías permiten a los servicios de inteligencia ir más allá de la interceptación --como dice la ley-- de correos postales y telegráficos.

"Los sistemas de ahora son tan intrusivos, que viene a ser algo semejante a que te vean el alma, por decirlo espiritualmente", ha indicado antes de enfatizar que hay posiciones políticas que van "en esta misma línea" de defender un cambio para "mejorar el CNI".