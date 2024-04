El Defensor del Pueblo comparecerá hoy en el Congreso para presentar los informes de 2022 y 2023

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparecerá este viernes 26 de abril en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados.

La Comisión ha citado al Defensor del Pueblo a las 11.00 horas para que informe sobre su correspondiente gestión durante los años 2022 y 2023. Sin embargo, Gabilondo todavía no ha sido llamado para presentar el informe sobre abusos en la Iglesia que se hizo público el pasado mes de octubre.

Gabilondo señaló a principios de este mes que esperaba acudir "lo antes posible" al Congreso para presentar el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia, que ya entregó a la Cámara Baja hace más de cinco meses.

El Defensor afirmó que desconocía por qué aún no se le había convocado para ese trámite y añadió que, aunque se han presentado más denuncias después de que la institución culminara su estudio sobre este asunto, ha decidido no "retocar" su informe hasta no defenderlo en sede parlamentaria.