El Defensor del Pueblo pide información a la Generalitat por una campaña que Cs tacha de "excluyente" con el castellano

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo ha pedido información a la Generalitat de Cataluña sobre la campaña "No me cambies de lengua", que, según ha denunciado Ciudadanos, es "excluyente" con las personas que no son catalanoparlantes porque promueve seguir hablando catalán incluso a aquellas personas que no lo dominan.

Esta institución se ha pronunciado así en respuesta a la denuncia realizada el pasado 13 de febrero de 2020 por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza, que sostiene que la acción del Gobierno catalán "surge de la consideración de que, por ser nacionalistas, ostentan un poder sin límites y actúan contrariamente al pluralismo de una sociedad democrática".

En esta denuncia, la eurodiputada censura esta campaña por tener "tintes racistas y xenófobos" y por mostrar "fobia" hacia una de las lenguas cooficiales de la comunidad autónoma catalana. En este sentido, ha recordado que esta campaña pretende "concienciar a los catalanohablantes de no cambiar de lengua cuando crean, ya sea por el acento o los rasgos físicos, que el interlocutor no nació en Cataluña".

Según Pagaza, que ha aplaudido el ultimátum del Defensor, esta campaña "afecta a los artículos 3, 13 y 20 de la Constitución española, así como los artículos 11, 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales, pues se afecta a la libertad de expresión y se alienta la discriminación", se subraya en la carta.

"Esto solo puede considerarse como contrario a la ley, discriminatorio y excluyente de una parte de los ciudadanos, dañando la convivencia y la integración en la sociedad de las personas que no conozcan el catalán", ha lamentado Pagaza.