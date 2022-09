Delegación del Grupo de la Izquierda del PE pide desde Melilla la dimisión o cese de Marlaska por los sucesos del 24J

MELILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Una delegación del Grupo Parlamentario de la Izquierda del Parlamento Europeo, encabezada por el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urban, ha pedido desde Melilla este martes la dimisión o cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la corresponsabilidad que ha tenido España "en el asesinato de más de cuarenta personas en la valla" que separa la ciudad española del norte de África de Marruecos en los sucesos del pasado 24 de junio y "desaparición de otras 70".

Tras recorrer el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en compañía de los también eurodiputados Cornelia Erst y Fernando Barrena, entre otros miembros de la delegación del grupo de izquierdas, Urban ha manifestado que durante esos hechos, ocurridos en el lado marroquí tras el intento de entrada a Melilla de cientos de subsaharianos saltando la alambrada, "hay diferentes responsabilidades, evidentemente la responsabilidad criminal de las fuerzas de seguridad marroquís como su gendarmería y del propio gobierno marroquí, pero entendemos que también hay una corresponsabilidad por parte del gobierno español, que incluso llegó a calificar la actuación policial como una buena actuación coordinada con la policía marroquí".

En declaraciones a los periodistas, el europarlamentario ha afirmado que "estamos hablando del asesinato de al menos cuarenta personas y la desaparición de otras setenta, según diferentes organizaciones, y eso nunca puede ser una buena actuación: es una actuación criminal que tiene que tener responsabilidades porque, si no, va a imperar la ley del no derecho y la ley de la impunidad, justamente en territorio europeo y eso no se puede permitir".

Por estos hechos, el representante de la formación que concurrió con Unidas Podemos a los comicios europeos ha resaltado que "entendemos que Grande Marlaska no puede seguir siendo ministro ni un día más: o dimite o se le cesa".

"ESPERAMOS A MARLASKA EN EL PE"

Urban ha señalado que mientras esto suceda "le esperamos, evidentemente, en el Parlamento Europeo, donde hay un requerimiento para que aclare qué pasó el 24 de junio: no han respondido por parte del Ministerio y nos parecería una auténtica vergüenza que Grande-Marlaska evitara venir a dar explicaciones a la Eurocámara porque también entendemos que hay responsabilidades europeas".

En este sentido, el miembro del Grupo Anticapitalista ha sostenido que hay una responsabilidad de la Unión Europea en lo sucedido el 24 de junio "justamente por la externalización de nuestras fronteras y de nuestras responsabilidades, así como la contratación con fondos, incluso a veces de cooperación al desarrollo, del régimen marroquí como policía de fronteras".

A juicio del eurodiputado, Marruecos quiso presentarse "como un alumno aventajado de la Europa fortaleza, de la necropolítica: míralo bien que hago, que mato por ustedes".

Para Miguel Urban "es una auténtica vergüenza que permitamos esto y lo subvencionemos con fondos europeos" además de hacer "cesiones políticas" con la cuestión del Sáhara Occidental "para que Marruecos siga haciendo de policía de fronteras".

URBAN NO PASARÁ A MARRUECOS

La delegación del Grupo Parlamentario de la Izquierda del Parlamento Europeo también tiene previsto pasar este martes a Marruecos aunque Miguel Urban ha admitido que él no lo hará para no complicar la situación a las organizaciones marroquíes que colaboran con ellos en materia de derechos humanos.

Algunos hemos valorado que el gobierno marroquí nos ha señalado de forma reiterada, justamente por nuestra actividad política en relación tanto al Rif como al Sáhara y entendemos que podíamos primero no pasar, o sea que no nos dejaran pasar, que no era algo problemático para nosotros; pero incluso si pasáramos, pudiéramos ser utilizados para criminalizar a organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno y que ya lo tienen muy difícil en Marruecos como para que se lo vayamos a poner más difícil" ha señalado Urban.

Al respecto, la delegación de europarlamentarios ha denunciado que "por una decisión política" del Gobierno español y más concretamente del Ministerio del Interior, el CETI de Melilla no da acogida a ciudadanos de Marruecos: "Hay una discriminación en torno al acceso de población marroquí en el CETI cuando muchos de ellos pueden ser incluso demandantes de asilo, como es el caso de los rifeños" ha recriminado Miguel Urban a las puertas de la instalación dependiente del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que sirve para acoger a migrantes en situación irregular en Melilla mientras se resuelven su situación en la ciudad española.