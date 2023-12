Delegación PE cuestiona que la inmersión lingüistica funcione y censura que se les acuse de "racistas y fascistas"

Asegura que "el catalán no está en peligro" y que es "rarísimo" que la Generalitat no les proporcione datos concretos

La eurodiputada y presidenta de la delegación de eurodiputados que ha visitado Cataluña para analizar la inmersión lingüística, Yana Toom (Renew Europe, Estonia), ha cuestionado la eficacia del modelo, poniendo como ejemplo los malos resultados de Cataluña en el informe PISA 2022, mientras que ha censurado que se les haya llamado "racistas y fascistas".

Así lo ha afirmado este miércoles la eurodiputada en una rueda de prensa en la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona posterior a la visita de tres días que la delegación ha hecho a diferentes escuelas catalanas para comprobar el funcionamiento de la inmersión lingüistica, donde se ha preguntado por qué nadie busca un modelo para Cataluña que sí funcione.

Después de afirmar que "el catalán no está en peligro", la eurodiputada ha manifestado sus dudas sobre la eficacia del modelo de inmersión lingüística, citando los malos resultados de Cataluña en el informe PISA 2022: "No funciona muy bien, pero lo curioso es que nadie busca otro modelo en Cataluña".

Toom ha recordado que Cataluña no es el único territorio "en el que existe este problema en el planeta" y ha puesto de ejemplo su país natal, Estonia, donde afirma que hay una comunidad rusófona bastante numerosa y que los padres de estos niños pueden pedir que hagan un tanto por cierto de clases en ruso a parte.

Asimismo, ha recordado que durante su visita a Cataluña en estos días fue a la Sagrada Familia, donde había información "todo japonés, chino e inglés", pero "nada de castellano". No obstante, ha reconocido que no tiene experiencia del día a día y que ese hecho "no tiene que ver con las conclusiones del informe".

LAMENTA ACUSACIONES DE "RACISTAS Y FASCISTAS"

Después de lamentar que la delegación haya sido acusada de venir con una idea predeterminada, la eurodiputada ha dicho que eso no es cierto y ha lamentado que se les haya llamado "racistas y fascistas".

En cambio, ha criticado que durante las visitas a los centros educativos acudió un inspector de la Conselleria de Educación que no tenían constancia de que iba a venir, y ha sostenido que, para ella, esto "no es un libre intercambio de pareceres entre colegios y no ayuda para nada".

Para las conclusiones, la delegación ha asegurado que van a solicitar también los datos sobre cuántas familias han acudido a los tribunales para pedir la enseñanza en castellano, y ha defendido que van a "hacer el esfuerzo para tener un informe muy completo".

VE "RARÍSIMO" LA ACTITUD DE LA GENERALITAT

Toom ha asegurado que es "rarísimo" que la Generalitat no dé cifras de cuántos alumnos reciben el 25% de educación en castellano, más aún sabiendo que viene una delegación del Parlamento Europeo.

"Hemos preguntado cuántos alumnos en general en Cataluña reciben el 25% de educación en castellano, y sin respuesta, lo cual es rarísimo si saben que viene una delegación del Parlamento Europeo", ha detallado, indicando que finalizan la reunión con "algunas preguntas sin respuestas".

No obstante, ha adelantado que "es demasiado pronto" para que el grupo de eurodiputados que lleva desde el lunes en Cataluña saque conclusiones", ya que cree que les faltan datos, y que elaborarán un informe que se presentará y votará en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en unos 3 meses.

Durante la visita de tres días, han acudido a dos centros educativos de El Prat de Llobregat (Barcelona) --un instituto y un centro de educación especial-- y preguntada por el motivo de escoger estos dos centros, ha afirmado que son "decisiones de la secretaría del Parlamento Europeo, de acuerdo con las autoridades locales" y destaca que hubo representantes de la Generalitat en esas reuniones.

Sobre el centro de educación especial, ha asegurado que tiene un modelo basado en una inmersión lingüística total, y del instituto, que aplica el 25% de castellano, Toom ha asegurado que es un ejemplo de "éxito del bilingüismo".