La delegada del Gobierno en Cataluña será la número 2 de la candidatura de Collboni (PSC) en Barcelona

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay, concurrirá en el segundo puesto de la lista con la que el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, se presentará a las elecciones municipales del 28 de mayo.

En rueda de prensa este martes, el alcaldable ha anunciado que contará con la delegada del Gobierno en Cataluña para el segundo puesto de su candidatura, y también con la actual tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, que ostentará la tercera posición de la lista.

Collboni ha instado a plantar cara ante la irrupción de la ultraderecha en el mapa político español y a defender las políticas feministas, por lo que ha anunciado que su candidatura romperá la tradición y tendrá un número dos y un número tres que serán mujeres como "señal de feminización".

Ha explicado que, si llega a gobernar, Gay sería teniente de alcalde de Presidencia, Buen Gobierno y Relaciones Internacionales, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la organización municipal, descentralizar el Ayuntamiento y reformar la carta municipal.

El alcaldable ha ensalzado el papel de Gay como decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) durante el 'procés' por su apuesta "firme por el diálogo" y posteriormente como delegada del Ejecutivo español.

MARIA EUGÈNIA GAY

"No podemos permitir que vuelva el pasado que pacta para repartirse Barcelona, un pasado que hoy se retroalimenta y se necesita. Sin Trias no habría Colau, y sin Colau no habría Trias", ha dicho la que será la número dos de Collboni, que ha criticado los últimos 12 años de gobiernos municipales.

La candidata ha coincidido con el líder del PSC en la necesidad de abrir una nueva etapa y ha considerado que la ciudad se encuentra en una "encrucijada" en la que hay que decidir, a su juicio, si seguir sin rumbo y sin coherencia, o dar un paso hacia delante y recuperar la posición de la ciudad.

Gay ha concretado que seguirá llevando a cabo sus funciones como delegada del Gobierno en Cataluña "con toda rigurosidad hasta el momento en que legalmente se prevea" que las puede realizar, y ha dicho que se dará el cese oportuno cuando se convoquen o se presenten las candidaturas, en sus palabras.

LAIA BONET

Laia Bonet, que volverá a integrar la lista municipal del PSC, figura en las previsiones del candidato del PSC --si llega a liderar el Gobierno municipal-- como futura teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Sistemas Urbanos, por su visión "muy clara del modelo de ciudad".

Collboni la ha definido como una "todo terreno" de la política y ha reivindicado el trabajo de Bonet como actual presidenta del grupo municipal en el Ayuntamiento, que ocupa desde que él dejó sus cargos en el consistorio a finales de enero para centrarse en la campaña.

CANDIDATURA DEL PSC

Sobre la candidatura socialista en la capital catalana, Collboni anunció a principios de febrero que integraría al exdiputado del Parlament de Catalunya Sí Que Es Pot y expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Lluís Rabell, para liderar una tenencia de alcaldía de Plan de Barrios y Participación Ciudadana.

Tras ratificar el pacto con Units Per Avançar, Collboni no ha dado más detalles sobre quién de la formación se incorporará a su lista, y sobre el actual teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (Units), ha concretado que es un debate que está "haciendo su recorrido internamente".

Preguntado por las declaraciones de la alcaldesa Ada Colau, en las que afirmó estar preocupada por un pacto entre Collboni y el candidato de Junts Xavier Trias, ha replicado que espera de un alcalde o alcaldesa que esté preocupado por el precio de la vivienda, la seguridad o la limpieza, "por el resto no se debe preocupar".