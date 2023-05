La delegada del Gobierno en Melilla recrimina a CPM que la acusen de persecución y trabaja para unas elecciones limpias

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha rechazado haber dado órdenes políticas a las fuerzas de seguridad para perseguir a partidos políticos, de lo que le culpa Coalición por Melilla (CPM) en el caso de la presunta compra de votos por correo para las elecciones. Ha recriminado esas "acusaciones tan graves" y ha defendido que su tarea es garantizar unas elecciones limpias.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la representante del Ejecutivo ha afirmado que no piensa permitir que "se sigan haciendo estas acusaciones tan graves, como que una delegada del Gobierno es la que da directrices políticas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que se persiga a un partido político".

"Me da igual cuál sea, esto no puede ser, este mensaje no se puede trasladar", ha recalcado Moh, al hilo de que la consejera del Gobierno melillense y candidata de CPM, Dunia Almansouri, afirmara ayer que hay una "clara persecución" contra ellos a raíz de las detenciones y de los registros en locales vinculados al partido.

La delegada ha querido hacer hincapié en su papel es "ser la garante de que se cumpla con la legalidad vigente y que el proceso electoral sea un proceso limpio" por la importancia , ha dicho, del sufragio para que cada ciudadano elija con libertad a sus representantes, remarcando que la autoridad competente es la judicial.

Moh ha afirmado no tener más datos que las diez detenciones practicadas por la Policía esta semana, tres el lunes y siete el martes. Y ha defendido que ahora se exija la identificación con DNI en las oficinas de Correos como una medida no solo para evitar trampas, sino también para que puedan votar quienes no tengan la posibilidad de hacerlo el domingo de forma presencial.

Y preguntada sobre si el Gobierno tiene constancia de que la trama haya actuado igual en otros puntos del país, Moh ha señalado que no solo han tenido en cuenta el escenario de Melilla con controles en fronteras, ya que ha manifestado que "nunca" han "perdido de vista" lo que pudiera pasar en el resto del territorio.

"También estamos tomando medidas en cuanto al posible depósito de votos en buzones y que no lleguen a estas oficinas de Correos", ha añadido, para que los votos estén bajo control y sujetos a la legalidad.