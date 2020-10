Delegado afirma que la imagen de Aguado "desautorizada con frecuencia" por Ayuso "no es la mejor para los madrileños"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este viernes que la imagen del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, "desautorizado con demasiada frecuencia" por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "no es la mejor para los madrileños, pero tendrán que arreglarse".

"Si a Aguado le gusta decir una cosa y que el Gobierno regional diga la contraria, no soy quien para limitar su libertad de expresión. Creo que la imagen de un vicepresidente diciendo una cosa y luego la presidenta entrando en contradicciones serias y fragantes con él, pues humildemente creo que la imagen no es la mejor para los madrileños; pero ellos tendrán que arreglarse", ha afirmado en una entrevista en 'Onda Madrid' a la que ha tenido acceso Europa Press.

Por otro lado, el delegado ha reconocido que el dispositivo policial para vigilar que no exista movilidad no justificada lo tenían previsto a las 14 horas de hoy, pero se han adelantado a la medianoche pasada tras el decreto regional.

"El consejero de Justicia tuvo la deferencia de llamarme y enviarme una copia del decreto sobre las 9 de la noche. Entonces, me puse en contacto con el general de la Guardia Civil de la Zona y con el jefe de la Policía Nacional para que el despliegue empezase a ser ya efectivo a partir de las 0 horas de hoy", ha indicado.

En opinión del representante del Gobierno de España en Madrid, la gente, "como siempre, está siendo bastante responsable, porque de lo que se trata es combatir a los pocos, muchos a veces, irresponsables que aún queda por ahí". "El despliegue será efectivo siempre desde la gran profesionalidad que nos han demostrado siempre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha apuntado.

José Manuel Franco ha señalado que como delegado tiene que hacer todo lo posible para garantizar el cumplimento del cierre regional, solo limitado a los días de puente, pero cree que hubiese generado menos confusión la restricción de movilidad hasta el día 9 de noviembre, como han autorizado las comunidades limítrofes. "Pero la Comunidad ha decidido así y desde la Delegación no nos queda otra con cumplir la ley y esas son mis obligaciones", ha dicho.

De todas formas, al delegado le preocupa la "confusión" que generan las medidas regionales. "Las zonas básicas de salud de Majadahonda no pueden salir de su municipio pero uno de Vallecas puede ir durante los días 4, 5 y 6 de noviembre a Galicia o Extremadura", ha dicho.

En su opinión, esto genera "una gran confusión". "La confusión no me gusta. Los ciudadanos pueden estar hartos con razón de estas medidas y contramedidas. Que no sepamos que en el puente de la Almudena puedan salir o no los madrileños no es lo más adecuado. Creo que cuanto menos confundamos a los madrileños, con coordinación del Gobierno de España, Comunidad y los Ayuntamientos, mucho mejor", ha concluido.