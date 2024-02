Delegado del Gobierno en Euskadi dice que es "hiriente" que el candidato de Bildu califique como ciclo político a ETA

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en el País Vasco y cabeza de lista por Guipúzcoa de los socialistas vascos a las próximas elecciones autonómicas, Denis Itxaso, ha afirmado que calificar de "ciclo político" a ETA, como hizo hace días el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, es "hiriente" y separa "claramente" por razones éticas a los socialistas de la coalición abertzale.

De esta forma, Itxaso ha descartado una vez más que se pueda dar un acuerdo de gobierno tras los próximos comicios vascos entre PSE-EE y EH Bildu. "Calificar una de las más tristes historias de este país, desde luego negra como ninguna otra, como un ciclo político, pues evidentemente nos distancia enormemente y nos hace desconfiar también sobre cuál es la verdadera apuesta por el futuro y por la convivencia. Porque eso es muy hiriente, es ignorar absolutamente todo el dolor que se ha producido aquí", ha destacado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Itxaso ha recordado que su formación ya ha dicho que "una cosa es coincidir en votaciones, coincidir en determinadas leyes que se pueden llevar al Parlamento, también en el Congreso de los Diputados, y otra cosa es compartir un gobierno". "Compartir un gobierno y habitar una coalición implica un nivel de intimidad y de complicidad política que nosotros no tenemos hoy, por razones éticas", ha explicado.

En este punto, ha subrayado que el candidato de EH Bildu hace días hablaba de ETA como un "ciclo político que afortunadamente se había superado". "Eso nos distancia claramente", ha manifestado.

Según ha precisado, conflictos políticos lo hay ahora en Euskadi, se dirimen con la política, con el diálogo, la conversación y el debate. "Los conflictos políticos son inherentes a las sociedades complejas, contemporáneas, pero el terrorismo nunca pudo ser un ciclo político. Eso es otra cosa", ha señalado.

Por ello, ha enfatizado en que esa concepción de EH Bildu sobre lo que supuso la banda terrorista distancia a la coalición abertzale de los socialistas vascos.

"Mientras no haya una lectura, no solamente ya de lo que fue el terrorismo, sino de qué papel jugó cada cual frente a ese terrorismo; eso y otras cosas también sobre una determinada visión de cómo la política puede transformar las cosas y de cómo hay que acompañar a la ciudadanía en las transformaciones y no pasar por encima, que las últimas experiencias que hemos tenido en Guipúzcoa, donde Bildu ha tenido posibilidad de gobernar y me remonto a 2015 pues, en fin, están ahí para también aprender", ha defendido.