Deliverect refuerza su presencia en España y estrena nueva sede en Madrid

El futuro de los restaurantes depende del grado de integración de tecnologías digitales, según el presidente de Deliverect, Jerome Laredo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Deliverect, empresa tecnológica para la gestión de pedidos de comida a domicilio en todo el mundo, ha estrenado nueva sede en Madrid, reforzando, así, su apuesta por el mercado ibérico (España y Portugal), el mayor que tiene en la Europa continental.

Así lo ha asegurado el director general del Mercado Iberia de Deliverect, Sergio Osona, en una entrevista para Europa Press, en la que ha explicado que, actualmente, el mercado español supone aproximadamente un 7% del peso del negocio global de la compañía.

La nueva sede, situada en la calle Santa Engracia, 23 de la capital madrileña, es una "oficina multifuncional", pensada tanto para "dar cobijo" al equipo de 'Go-to-Market' de Iberia, equipos de soporte internacional y desarrolladores, como para dar soporte y cobertura a más países.

Entre los principales motivos que han movido a la compañía a ampliar sus oficinas en Madrid, Osona ha señalado una "clara" necesidad del negocio: "más equipos, más clientes, y sobre todo alojar al equipo" de Madrid. Otro de los motivos es el de crear nuevos espacios donde "la gente pueda desarrollar su carrera con éxito", un objetivo que también están llevando a cabo en otras oficinas como Gante (Bélgica), Toronto (Canadá), México y Sídney (Australia).

En este sentido, Osona ha destacado la apuesta de Deliverect por "tener a los equipos juntos y crear comunidad" bajo el paraguas de la flexibilidad laboral. También ha puesto en relevancia el valor que supone para el mercado español y para la cultura ibérica la presencia de una oficina física en el territorio.

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

Desde que se fundó en el año 2018, Deliverect ha crecido de manera exponencial hasta prestar servicio a más de 32.000 restaurantes en todo el mundo, entre los que se encuentran marcas como Goiko, KFC, Taco Bell, Pizza Hut o Healthy Poke. Su principal objetivo es el de ayudar a los restaurantes proporcionándoles una herramienta que automatiza el flujo de pedidos 'online' que se realizan en plataformas como Uber Eats, Just Eat-Takeaway.com o o Glovo, entre otras, y los lleva directamente a cocina a través de una única interfaz conectando todos los pedidos 'online'; al sistema de ventas existente.

Según datos de las plataformas de pedidos, el 6% de las comandas que se procesan en Europa contienen algún error derivado de la introducción manual de las comandas en los tickets. A este respecto, Deliverect afirma que cuenta con un 99,8% de éxito en la inyección de pedidos.

La adopción de esta tecnología por parte de algunos restaurantes ha supuesto la eliminación física de tablets, impresoras y otros dispositivos del mostrador del restaurante, así como un ahorro en los costes de personal y que éste esté enfocado en la atención al cliente, llegando, en algunos casos, a contar con un retorno de la inversión por encima del 1.800%, tal y como ha explicado el Director General de laregión ibérica de la compañía.

En este sentido, el Presidente y Cofundador de la compañía, Jerome Laredo, ha asegurado que la clave del futuro de la restauración será el grado de integración de las tecnologías digitales que hagan los restaurantes: "Las tecnologías digitales pueden realmente ayudar a crecer un negocio".

Para Jerome el principal punto positivo de tecnologías digitales como Deliverect, accesibles para todo tipo de compañías --tanto grandes como pequeñas-- es "democratizar" una gestión eficaz de sus negocios.

Por su parte, Osona ha hecho especial hincapié en la ventaja que este tipo de tecnologías suponen para España, un país con una gran tradición de pequeños restaurantes: "Los restaurantes independientes que no estén listos para adoptar estas nuevas tecnologías perderán. No hay manera de avanzar si no dan este paso", ha concluido.