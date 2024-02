Dell (Dell Technologies) defiende que las telecomunicaciones sean "un ganador" de la IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 (BARCELONA)

El CEO de Dell Technologies, Michael Dell, ha defendido que las empresas de telecomunicaciones sean "un ganador" en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), durante su participación en el Mobile World Congress (MWC) 2024.

En la sesión 'New strategies for a new era' en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha asegurado que la industria de las telecomunicaciones "ha invertido más que cualquier otra en IA".

Ha hecho hincapié en la velocidad a la que esta tecnología está entrando en funcionamiento, un proceso que ve prácticamente instantáneo, y ha destacado que tiene implicaciones más allá del aumento de productividad y que repercute directamente en el valor que las compañías aportan a sus clientes.

Dell ha defendido que "es el momento para la transformación del 'cloud", ha destacado los avances de su compañía en la materia y ha tendido la mano a tejer sinergias con otras empresas.

"Son tiempos emocionantes y acabamos de empezar", ha dicho, y ha constatado su apuesta por la innovación y la creación de ecosistemas más intuitivos y más seguros.