Denia Apolinar explica su última batalla judicial con Francisco

MADRID, 20 (CHANCE)

Interminable. Así podría definirse la guerra judicial que mantienen desde hace años Denia Apolinar y Francisco desde que la dominicana le demandó para que asumiese la paternidad de su hija Naomi. A pesar de que el cantante siempre ha negado que la joven sea suya, un juez le adjudicaba la paternidad en 2008 y, desde entonces, han sido numerosas las veces que el valenciano y su examante se han visto las caras en los juzgados.

Este miércoles ha tenido lugar su última batalla judicial y, horas antes de reencontrarse con Francisco, Denia nos ha contado por qué le ha demandado en esta ocasión.

- CHANCE: Parece ser que otra vez en los juzgados os vais a ver las caras. Nunca se termina esto.

- DENIA: Nunca.

- CH: ¿Por qué? ¿Qué pide él ahora?

- DENIA: Le gusta este morbo, encima que no cumple con la ley, hace las cosas a su manera. Ha presentado unas cosas que, en su momento, este juicio se iba a hacer en marzo pero se aplazó porque él no ha mostrado lo que le pidieron de su parte. A ver lo que va a pasar porque yo voy con mi verdad, como siempre.

- CH: ¿Él qué pide exactamente? La última vez que leí fue que el quería bajar la manutención de la niña.

- DENIA: Eso es lo que quiere, es lo que más o menos ha pedido. Como una modificación, pero antes de modificar algo tiene que cumplir con la ley, que no lo ha hecho nunca.

- CH: Él dice que si lo hace, que siempre ha cumplido.

- DENIA: Sí, en sus veinte, pero una vez, yo siempre he respetado, nunca he sido grosera, nunca he sido esto, pero esta vez va a temblar todo porque voy a decir todo.

- CH: ¿Qué falta por decir?

- DENIA: Muchas cosas que me he callado porque hay que quitar a mi hija de en medio y mi hija sufre mucho con esta historia. Mi hija pregunta y para mi hija, yo le paso la pensión, pero él ha visto que no, que no la pasa y que él siempre está jugando al dominó y a las cartas. Cuando le da la gana, me llama y me manda mensajes y no me conoce de nada.

- CH: Por lo tanto, él quiere modificar algo que no ha cumplido.

- DENIA: Para tú modificar algo, tienes que cumplir con la ley y él no ha cumplido nunca.

- CH: Y tú eso lo puedes demostrar.

- DENIA: Por supuesto que sí, yo estoy muy tranquila. Ahora, él no duerme, yo sí duermo tranquilamente. Él no duerme, yo sí.

- CH: ¿Así lleváis cuánto tiempo?

- DENIA: Pues mira, mi hija tiene veintiún años, que está enfadada. Ella no sabía esto. Tiene veintiún años, imagínate, lo de nunca acabar. Lo que pasa es que la cosa era diferente, esta vez ya no me callo nada.

- CH: ¿Es verdad que llegó un momento que dijo que tu niña era grande y que estaba trabajando en una empresa que ya se podía mantener?

- DENIA: Se ha agarrado a eso de la música, pero bueno, eso fue una cosa que ella hizo, no ha vivido de la música, para nada. Es una niña que tiene veintiún años, que es normal y que te necesita. No hace los estudios porque este señor no ha cumplido con la ley y mi hija quiere seguir estudiando. Él ha dicho lo que le ha dado la gana, a su manera. Entonces, a mí me da la gana decir las cosas a mi manera, pero con la verdad por delante. Entonces, ya se verá todo.

- CH: ¿Qué piensa tu hija de esto?

- DENIA: Uf, qué va a pensar. Lo que pasa, que nos veremos los tres en el juzgado porque mi hija viene.

- CH: ¿Sería la primera vez que vea a su hija?

- DENIA: La primera vez, por supuesto que sí. Está nerviosa. Es la primera vez que la va a ver grande. Nos vamos a presentar los tres y bueno, mi hija tiene veintiún años, se sabe defender. Me ha visto la manera suya que en televisión ha dicho lo que ha querido decir y luego, por atrás, hace ciertas cosas que mi hija las ve. Lo que no se puede.

- CH: ¿Qué te va diciendo por detrás?

- DENIA: Lo que no se puede ir públicamente y decir que no me conoce de nada, eso en primer lugar. Y que no es tu hija, eso en segundo lugar. Y, en tercer lugar, diciendo las barbaridades que me ha dicho y lo que yo he aguantado a este señor. Y luego, por atrás, me mandas mensajes en el WhatsApp. Bueno, cosas.

- CH: ¿Mensajes que quiere conocer a la niña?

- DENIA: No quiere conocer a la niña, eso no se quede en sí mismo. Yo voy al juzgado a decir mi verdad, mi hija va a venir, va a conocer a su hija personalmente y bueno. Lo que ese va a decir y que yo no me callo nada más.

- CH: ¿Qué papel juega Paca en todo esto?

- DENIA: Ya te he respondido. Si yo, más o menos, a mi marido le pago la pensión de una hija que supuestamente es suya, es porque soy cómplice de él. Muchísimas gracias.

?