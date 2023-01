El derrumbe de una carretera en Vilamartín (Orense) tras las fuertes lluvias deja incomunicados a unos 40 vecinos

OURENSE, 16 (EUROPA PRESS)

El derrumbe de una carretera en el municipio de Vilamartín de Valdeorras (Orense) tras las fuertes lluvias registradas ha dejado incomunicados a unos 40 vecinos de San Vicente de Leira y O Robledo.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez Barreiro, explica que se estaba haciendo uso de esta carretera municipal como vía alternativa por parte de los vecinos de San Vicente y Robledo debido a que la OU-0807, que es de titularidad de la Diputación, está inoperativa debido a que "lleva 30 años sin solucionar los problemas de derrumbes".

Explica que ya hace unos meses se registró en esta vía que une Vilamartín con San Vicente y O Robledo una corriente de agua con desprendimientos, lo que se suma a que el río desborde con la subida del caudal por las últimas lluvias. "Ahora se está terminando de derrumbar, por lo que decidimos cortar la carretera y ponerlo en conocimiento de la Diputación, que son ellos los que tienen el mantenimiento de esta carretera para que tomen cartas en el asunto", apunta.

El regidor señala que la Diputación le traslada que están a la espera de que los técnicos determinen cómo van a hacer para "dejar abierto un paso lo más cerca posible". "Como ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta", agrega.

Así, apunta que San Vicente se divide en dos barrios: por un lado, en A Aldea hay sobre siete u ocho vecinos, mientras que en Os Chelos son unos 25. En O Robledo, son sobre dos o tres personas.

Asimismo, relata que por esa vía también pasa el tubaje de agua para los núcleos de Arcos y Valdegodos, por lo que "es posible" que se pueda ver afectado el suministro de agua potable.Recuerda que en Valdegodos hay una residencia con unos 250 ancianos, por lo que espera que no llegue a producirse este "problema acrecentado", ya que, en ese caso, habría que optar por una captación del río Farelos.

PROBLEMA DESDE HACE AÑOS

"Este problema lleva aquí 30 años encima de la mesa", se queja, desde que "una pizarrera trabajó sin cumplir el plan de estabilización de laderas", "lo que provocó es que se hundiera la carretera en su momento", la OU-0807. "Provocó que, al desestabilizarse los pies de la ladera, se viniera abajo una parte muy importante de más de 150 metros de carretera, que tiene difícil solución si no es el relleno de la vaguada, que estaba previsto por un proyecto de la Diputación que son incapaces de sacar adelante", reprocha el regidor.

Sobre este extremo, dice que la Diputación apunta que "el proyecto vale más de 13 millones, y, siendo así, es imposible". "Nosotros decimos desde el Ayuntamiento que si nos ponen 4 millones en la cuenta del municipio, solucionamos el problema, pero parece que no interesa". No obstante, deja claro que "no es el momento de pegarse entre administraciones", sino de "solucionar el problema".

