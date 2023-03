Desalojado de la tribuna del Congreso el diputado de CUP Albert Botran al negarse a intervenir en castellano

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presidencia del Congreso ha retirado la palabra y desalojado de la tribuna del Pleno del Congreso al diputado de la CUP Albert Botran por negarse tres veces a intervenir en castellano en un debate sobre una iniciativa de Ciudadanos para unificar la prueba de acceso a la Universidad.

Botran, a quien el Congreso ingresa mensualmente un sueldo cercano a los 5.000 euros, ha subido a la tribuna y ha optado por hablar en catalán, con lo que ha recibido una primera llamada de atención por parte de la presidencia del Congreso, que en ese momento ocupaba el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

"Señoría, ya hemos tenido esta conversación en alguna que otra ocasión --le ha recordado--. No sé si esta buscando usted un final desgraciado de tener que abandonar el atril, pero le pediría por favor que, para que todos le podamos entender, continuase en la lengua común de todos nosotros".

Pero el diputado independentista ha hecho oídos sordos y ha decidido continuar en catalán, obligando a una segunda intervención de Gómez de Celis: "Le conmino por segunda vez y si hay una tercera tendrá que abandonar el atril. Yo no me estoy enterando, siento no ser bilingüe, lo digo sinceramente, pero desgraciadamente ni yo ni la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Le ruego que continúe en castellano, si tiene a bien hacerlo. Y si no, tendrá que abandonar el atril", le ha advertido.

A Botran le ha dado igual y ha seguido en catalán, con lo que el presidente del Congreso le ha dado las gracias, le ha retirado el uso de la palabra y le ha instado a abandonar la tribuna, dando por zanjado el incidente.