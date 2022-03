La descafeinada comisión de investigación arranca este lunes sin Ayuso ni Casado, sólo con el gerente de la EMVS

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La descafeinada comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje con recursos municipales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arranca este lunes sin la participación de la mandataria regional, ni del todavía presidente del PP, Pablo Casado. De los seis comparecientes citados por los grupos políticos sólo lo hará uno, el consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Diego Lozano.

Lo hará a las 16 horas en una comparecencia presencial que también podrá seguirse vía streaming. Tras él podrán comparecer, según el orden del día, todos los citados que, sin haber confirmado su intención de asistir, posteriormente decidan hacerlo.

Sin embargo, los grupos políticos no cuentan con ello. La primera que adelantó que no participaría en la comisión fue la propia Díaz Ayuso. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya defendió la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid argumentando que "no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser afectada".

Ese posicionamiento ha supuesto evidentes desencuentros con todos los demás grupos políticos, incluido Cs, el otro 50% del Ejecutivo en la capital y partido que preside la comisión de investigación que arranca este lunes y se extenderá hasta el La comisión de investigación en el Ayuntamiento arrancará este lunes 28 de marzo y se extenderá finalmente hasta el 9 de mayo.

"Todos los grupos deberíamos hacer lo posible para que vengan los comparecientes de nuestros partidos. En Cs vamos a comparecer todos, tenemos obligación, pero si no fuera así, haría todo lo posible para que fueran y dejar claro que mi partido es un partido limpio", remarcaba la líder municipal de Cs y vicealcaldesa, Begoña Villacís.

La vicealcaldesa de Madrid ha instado a los grupos municipales de PP y PSOE que "llamen a sus representantes" y les pidan acudir, en caso de haber sido propuestos para comparecer a la comisión de investigación municipal para conocer lo ocurrido y que se depuren responsabilidades.

Tampoco pasarán por la calle Mayor este lunes otros tres citados en esta primera sesión, además de Ayuso y Casado: el exministro de Justicia y exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón; el extitular de Justicia Rafael Catalá y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Los tres fueron convocados por distintos grupos de la oposición por su supuesto conocimiento del espionaje a Ayuso y su entorno según informaciones periodísticas.

Tanto Más Madrid como PSOE acudirán a esta primera sesión tras presentar una queja formal a la presidencia de la comisión de investigación, en manos de Cs, ante la falta de respuesta a varias de sus peticiones de información, relacionadas con correos electrónicos de algunos de los llamados a comparecer o las agendas de determinados cargos públicos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que se ha entregado "toda la documentación" requerida por la oposición para la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero que "hay determinadas cuestiones que los informes jurídicos indican que no se pueden entregar a la comisión".

Para la segunda sesión, el 4 de abril, ha sido llamado a comparecer el que fuera director de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero, igual que el detective contactado, Julio Gutiez, y la diputada del PP Beatriz Fanjul. A ellos se suma ente las citaciones a comparecer la actual delegada del Gobierno, Mercedes González, pero en su calidad de exconsejera del PSOE en la EMVS.

Carromero presentó su dimisión del puesto en el Consistorio madrileño el mismo día en el que diversas informaciones relacionaron a quien fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP con el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la EMVS.

Lo hacía para "defenderse" y no comprometer al Ayuntamiento de Madrid, aunque tanto desde el PP como él mismo negaban el supuesto espionaje. Una semana después se dio de baja como afiliado del PP y abandonó todo cargo en el partido en Madrid, dejando la vida política.

HASTA 39 PERSONAS

En la tercera sesión, el miércoles 6 de abril, están llamados a comparecer el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea; el diputado 'popular' Pablo Montesinos y el exdirector de Comunicación de la EMVS, David Fernández.

Ya el 19 de abril, en la cuarta sesión, se ha acordado por los grupos políticos llamar a comparecer al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, entre otros, mientras que en la quinta, el 22 de abril, los convocados son el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Será el lunes 25 de abril, en la sexta sesión, cuando será llamado el hermano de la presidenta, Tomás Ayuso, y en la séptima, el 29 de abril, el presidente de la EMVS, Álvaro González. En la octava sesión, el 4 de mayo, algunos de los nombres acordados son los del expresidente regional Ignacio González, y la extitular del comité de derechos y garantías del PP, Andrea Levy.

La penúltima sesión, el 6 de mayo, son llamados a comparecer la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el delegado de Medio Ambiente, Borja Fanjul. La comisión concluirá el 9 de mayo con el consejero de Justicia, Enrique López, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

En total son 39 los comparecientes llamados a declarar hasta el momento dado que se ha ampliado hasta este 23 de marzo el plazo dado a los grupos para llamar a nuevas personas. Más Madrid ya ha anunciado que quieren que declaren la concejala-presidenta de Usera y Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, y su asesor Javier Muñoz tras informaciones leídas en prensa.