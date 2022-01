DESCONECTA.-El emocionante reencuentro de este perro con su familia tras 6 años perdido por Granada

MADRID, 26 ene (EDIZIONES)

Dico es un perro de 8 años que llevaba perdido 6 años, la mayor parte de su vida, y que de la noche a la mañana ha visto como ha podido recuperar su vida. Pepa Tenorio, que vive en la provincia de Granada, encontró al animal solo y decidió recogerlo para ver si podía dar con sus dueños y llevarle de vuelta a casa. Ahora Dico, gracias a la labor de Pepa y al microchip del animal, ha conseguido volver a casa

"Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado", dice Pepa en su cuenta de Instagram, donde ha colgado el vídeo del reencuentro.

"Íbamos por la carretera y nos hemos encontrado con este grandullón. Como tengo lector de microchip, se lo he pasado y tiene chip. He llamado a la veterinaria y lleva perdido desde 2015", cuenta. Posteriormente los veterinarios se pusieron en contacto con el dueño: "Estaba llorando, llevaban años buscándolo, era de su padre que falleció buscando a su perro. Estoy superemocionada. Ponedle microchips a los perros, por favor", pide Pepa.

Dico ha pasado por el veterinario para realizarse una analítica completa y saber así como se encuentra. Pepa cuenta que ha recibido mensajes de usuarios diciendo que es "viejito" y que "ven mal" al perro, a lo que ella contesta: "Es joven, tiene 8 años solo, pero el lamentable estado en el que ha aparecido lo hace parecer mayor. Por otra parte, todo lo que se ve es pelo, él está muy muy delgado, está en los huesos y tiene heridas por todo el cuerpo, así que bien no ha estado". Una historia con final feliz gracias a un microchip y a Pepa, que ha conseguido que haya un perro menos perdido por las calles: "Dico ya atiende a la voz de su familia y sabe que está a salvo".