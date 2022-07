DESCONECTA.-La naturaleza en su máximo esplendor: estos dos oseznos juegan bajo la mirada de su madre

MADRID, 15 Jul. (EDIZIONES)

Estos adorables cachorros de oso fueron captados jugando a pelearse como hacen todos los hermanos. Jennifer Hadley, de 49 años, fotógrafa de fauna salvaje de Raleigh (Carolina del Norte, EE.UU.), consiguió captar unas maravillosas imágenes de unos jóvenes oseznos jugando.

La simpática familia de cuatro miembros está formada por tres cachorros y una madre oso negro americano. Se encuentran en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Pocosin Lakes, en Carolina del Norte.

Jennifer describe cómo se encontró con ellos por primera vez: "Me acerqué a ellos muy despacio y me detuve y senté en el suelo varias veces para tranquilizarla". "Se sintió bastante cómoda después de un tiempo y reconoció mi presencia, aunque seguí manteniendo la distancia para no molestarla".