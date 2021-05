DESCONECTA.-Esta perrita, que se quedó sin movilidad en las piernas después de que la arrojaran de un coche, encuentra un hogar

MADRID, 21 may. (EDIZIONES)

En marzo de 2021, la vida de Scout, una perrita cuyo pasado está marcado por la crueldad y el lado más inhumano del hombre, cambió completamente al encontrar el calor de un hogar gracias al corazón de su nueva dueña.

Rachel Greydanus, una terapeuta recreativa, de 23 años, de Elkhart, Indiana, Estados Unidos, adoptó a Scout de un refugio de rescate de animales en el que pasó los dos últimos años.

Hasta allí llegó tras ser arrojada por la ventanilla de un coche en marcha a la carretera por su antiguo dueño. El incidente traumático le causó una lesión en la médula espinal que le provocó una paraparesia en las patas traseras.

Scout pasó dos años intentando recuperarse de aquel horroroso incidente hasta que finalmente pudo encontrar su hogar definitivo, donde, además, se ocupan de que la perrita siga con su programa de rehabilitación.

Su dueña compartió este vídeo en redes sociales en el que hizo pública una carta dirigida al antiguo propietario de Scout.

La carta dice así: "A la persona que tiró a este perro por la ventanilla de su coche: Mucha gente me ha dicho que a ti también te tendrían que haber tirado de un coche en marcha. Me gustaría que supieras que yo no te deseo nada de eso. El ojo por ojo y diente por diente no es la solución. Lo que espero es que veas es lo feliz que es este perro ahora. Espero que veas que tu repugnante acto se ha transformado en la alegría de cientos de personas. Scout es la perrita más feliz que jamás he conocido. Habrás podido romperle las piernas, pero no has podido con su espíritu. Apuesto a que, si le preguntaras, te diría que su vida ahora, incluso paralítica, es un millón de veces mejor que la vida que tenía contigo. Espero que no seas capaz de maltratar a ningún otro animal nunca. Pero, te agradezco que me dieras a conocer a mi mejor amiga".