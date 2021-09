Desconvocan la marcha por el etarra Parot y realizarán actos en plazas de pueblos contra la cadena perpetua

Sare denuncia que se ha intentado "criminalizar" la marcha y advierte de que "no alimentarán ningún espacio de confrontación"

ARRASATE (GUIPUZCOA), 17 (EUROPA PRESS)

Sare ha desconvocado la marcha organizada para este sábado en Arrasate (Guipúzcoa) en apoyo al preso de ETA Henri Parot y realizará actos alternativos en las plazas de los pueblos contra "la cadena perpetua". El colectivo ha denunciado que se ha intentado "criminalizar" la marcha y ha advertido de que "no alimentará ningún espacio de confrontación".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz de la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Joseba Azkarraga, ha dado a conocer su decisión de desconvocar la manifestación porque, desde algunos sectores, se ha intentado "desvirtuar e incluso "criminalizar" la movilización "en favor de los derechos humanos". Por esta causa, ha trasladado "la reivindicación contra la cadena perpetua" a las plazas de "los pueblos de Euskal Herria" ese mismo día.

A su juicio, se han dado "actitudes carentes de responsabilidad", con las cuales "se ha reforzado las posiciones de quienes vienen rechazando cualquier cambio en positivo en la política penitenciaria", que pretenden "paralizar bajo presión y manipulación". A su juicio, los Derechos Humanos "no son parcelables", por lo que "no se pueden defender unos y despreciar otros".

Sare ha denunciado que, desde hace semanas, han asistido a "una incalificable presión" por la convocatoria realizada para este sábado 18 de septiembre. En este sentido, ha reiterado que el acto de Sare en Arrasate "perseguía la denuncia pública de una legislación que, con carácter excepcional, es de aplicación a los presos", en alusión a la ley 7/2003, denominada Ley Parot.

A su juicio, esta ley "aprobada 'ad hoc' para su aplicación a los presos vascos" posibilita "cadenas perpetuas encubiertas". Según ha afirmado, hay aproximadamente 15 presos de ETA condenados a 40 años de prisión efectiva.

"Condenas que van en dirección opuesta a lo indicado en la normativa penitenciaria, que insiste en el camino de la reintegración social de las personas privadas de libertad", ha indicado. Entre ellos, ha citado a "Desimagina, Aramendi, Aretxabaleta, Badiola, Etxebarria, Castro, Larretxea, Parot, Troitiño o Zapirain".

"DESVIRTUAR Y CRIMINALIZAR"

Sare ha lamentado que, "desde algunos sectores mediáticos, políticos e incluso institucionales", se ha intentado "desvirtuar, e incluso por parte de algunos criminalizar esta movilización a favor de los derechos humanos, con acusaciones carentes de razón, insistiendo repetidamente que este era un acto de homenaje a un preso concreto", en alusión a Henri Parot.

Ha insistido en que "a pesar de que esto se ha desmentido constantemente, se ha continuado insistiendo en ello" y "deliberadamente se ha ignorado la apuesta que siempre ha hecho Sare por la paz, la convivencia y la resolución".

Los portavoces de la red ciudadana han insistido en "la importancia del momento histórico" que "exige no solo altura de miras, sino, también, apuesta de futuro" basado "en la convivencia y en la resolución".

También ha recordado que han valorado "los pasos dados" tras años "de bloqueo", para "poner fin a la política de alejamiento" y que han apoyado". "Hemos conseguido, entre todos y todas, ir abriendo camino, paso a paso, pero sin mirar atrás, para poner fin al régimen de excepcionalidad que continúan padeciendo los presos vascos y sus familias", ha dicho.

Por esta razón, aseguran que han asistido "desde la perplejidad a algunas actitudes que estos días se han producido en el ámbito político, institucional o mediático", que han calificado de "carentes de responsabilidad", con las que "se ha reforzado las posiciones de quienes vienen rechazando cualquier cambio en positivo en lapolítica penitenciaria y pretenden paralizar, bajo presión y manipulación, estos avances".

Sare ha lamentado que, para ello, "no se ha dudado en la utilización despreciable del dolor de las víctimas, usándolas como arma contra el contrario". "A quienes han querido contraponer a las víctimas de la violencia con el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas queremos recordarles que los derechos humanos no son parcelables", han advertido, porque "no se pueden defender unos y despreciar otros".

La red ciudadana de apoyo a los presos de ETA ha indicado que "nunca dejará de defender y movilizarse por los derechos humanos de todas las personas y por tanto, también, de las personas privadas de libertad".

También ha recordado su "respeto a todas las víctimas de la violencia" y su labor "por crear espacios de convivencia" y trasladar su "empatía" hacia quienes "han sido víctimas de todas las violencias generadas" en Euskadi.

Por ello, ha defendido la "legitimidad" de continuar oponiéndose "a todas las leyes y actuaciones vulneradoras de derechos que, como la ley 7/2003, se aplica a un número importante" de presos de ETA. A su juicio, es "absolutamente compatible" su "respeto a las víctimas" con la denuncia "de cualquier otra vulneración de derechos humanos".

Tras apelar a "buscar espacios de entendimiento, para poder avanzar en la convivencia y no de malmeter, desvirtuar y manipular, por fines políticos o ideológicos", ha apelado a "actuar de manera responsable con el momento histórico" actual.

Finalmente, han recordado que, aunque recientemente dijeron que no veían "razones objetivas" para desconvocar la marcha, "según han transcurrido los días" han comprobado que "algunos quieren convertirlo en una confrontación con quienes pacíficamente tienen intención de participar" en ella.

Por ello, han asegurado que, "desde la responsabilidad", han decidido "no alimentar ningún espacio de confrontación". "Que a quienes tenían intención de venir a Arrasate a confrontar, atendiendo las proclamas de la ultraderecha, no les vamos a posibilitar esa confrontación", ha añadido.

Por ello, Sare ha decidido desconvocar esta marcha y sustituirla por concentraciones, también este sábado, "en todas las plazas de Euskal Herria" bajo el lema "No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución".