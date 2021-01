Descubre cuál es tu veredadero tono de piel y los productos que mejor se adaptan a ella

MADRID, 19 (CHANCE)

El comienzo de este nuevo 2021 no está siendo del todo fácil y por ello tambien nuestra piel está sufriendo las consecuencias del extrés, la incertidumbre y la preocupación que nos inunda a todos por el futuro debido a la pandemia de la Covid-19.Siempre preocupados por el cuidado de la piel para poder presumir de tez perfecta y radiante, los Laboratorios Clarins lanzan un nuevo producto eficaz e innovador, Everlasting & Everlasting Concealer, el dúo ideal para una tez perfecta que resiste el día a día. El ritmo frenético del día a día nos obliga a recurrir a productos que nos garanticen una protección y eficacia 24 horas, unas garantías que Clarins ha logrado reunir en sus nuevos productos con los que garantiza un acabado mate, alta cobertura, sensorialidad y acción tratamiento.Tanto Everlasting como Everlasting Concealer han sido desarrollados para tener una textura fluida, flexible, suave y ultraligera, imperceptible, que unifica perfectamente sin impedir que la piel respire. Pero esto no es todo, si tú eres una de esas personas que aún no ha encontrado la base de maquillaje que se adapte a tu tono de piel, el dúo Everlasting te presenta nuevas tonalidades, desde la más clara hasta la más oscura, hasta 35 tonalidades para la base de maquillaje y 8 para el antiojeras.Ahora gracias a Clarins también conocemos una nueva clasificación de tonos que se agrupan en 5 gamas: muy clara, clara, intermedia, oscura y muy oscura. Además de estos, una clasificación de subtonos que te ayudarán a entender cuál es tu verdadero tono de piel:

- COOL (C): Subtonos rosados, rojos y azules. La piel se broncea rara vez y armonizan mejor las joyas de plata.

- WARM (w): Subtonos amarillos, dorados o melocotón. La piel se bronceada fácilmente y armonizan mejor las joyas de oro.

- NEUTRAL (N): Combinación de los dos subtonos anteriores. La piel se broncea muy fácilmente y armonizan tanto las joyas de oro como las de plata.