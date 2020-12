Descubre los embarazos más sorprendentes que nos deja este 2020

MADRID, 16 (CHANCE) Aunque el 2020 no ha sido especialmente alegre para la gran mayoría, el 'boom' de embarazos de nuestros rostros más conocidos ha sido una gran alegría para todos. Desde CHANCE queremos hacer un recorrido por algunos de los embarazos, unos muy sorprendentes y otros más esperados, de las famosas de nuestro país.Sin lugar a dudas el embarazo de Paula Echevarría ha sido uno de los más sorprendentes de este 2020. Disfrutando de una de las etapas más felices de su vida al lado de Miguel Torres, la llegada de un nuevo miembro a la familia ha sido una feliz noticia pero también muy sorprendente. Aunque la actriz había repetido por activa y por pasiva que Daniella sería hija única, Paula está encantada con la llegada de Miguel Jr. para el próximo año.Al igual que sucedía con Paula, todos pensábamos que Romina Belluscio había decidido no tener más hijos tras la llegada de Enzo pero este 2020 ha animado también a la colaboradora de televisión. Junto al ex jugador del Real Madrid, Guti, Romina espera la llegada de su segundo que convertirá a Enzo en un maravilloso hermano mayor.El mundo del deporte, especialmente el tenis, se ha visto especialmente beneficiado por este 'boom de embarazos' fruto del 2020. Entre los tenistas que aumentan la familia de cara al año que viene tenemos a Sandra Gago y Feliciano López o Ana Boyer y Fernando Verdasco. Si bien Feliciano y Sandra se convertirán en papás por primera vez con la llegada de su primer hijo, Ana y Fernando ya están disfrutando de los primeros días de vida del pequeño Mateo que llegó al mundo el pasado 21 de diciembre para sorpresa de todos.Entre las 'influencer' más conocidas de nuestro país también ha habido varios embarazos que nos han hecho recordar que es perfectamente compatible la juventud con la maternidad. María Pombo y María de Jaime, con 25 y 23 años respectivamente, se convertirán también en mamás gracias a este disparatado 2020. Mientras que María Pombo y Pablo Castellano finalmente se estrenaron como papás el 27 de diciembre, algúnos días antes de lo esperado, María de Jaime y Tomás Páramo, darán la bienvenida a Catalina para formar una familia de cuatro junto a su otro hijo Tomi.Presumiendo de espectacular cuerpo, Ariadne Artiles también compartió con sus seguidores de Instagram la maravillosa noticia de que espera gemelas. "Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido. @lavidamadre.es se multiplica y no podemos estar más felices", escribió la modelo confirmando que su pareja José María García Fraile y ella volverán a ser papás, esta vez por partida doble.Felices con el pequeño Theo, Sara Sálamo e Isco Alarcón también entrarán en el nuevo año con un miembro más en la familia, puesto que el pasado día 30 nació su segundo hijo, un niño al que han llamado Piero. Feliz por esta nueva etapa que va a comenzar, Sara ha dejado claro que intentará compaginar de la mejor manera posible su faceta de mamá con la de actriz.Otros de los embarazos más sorprendentes y también más esperados de este 2020 ha sido el de Edurne. Después de muchos años a la espera de que la pareja formada por la cantante y David de Gea se dieran el 'Sí, quiero', ambos nos han dado la feliz noticia de la llegada de un miembro más a la familia.Despidiendo el año de la mejor forma posible, Beatriz Luengo y Yotuel Romero también han aprovechado este 2020 para ampliar la familia y darle un hermanito a D'Angelo. El bebé que esperan será una niña a la que llamaran Zoe.

