Descubre los mitos y las verdades de hacer deporte con mascarilla

MADRID, 27 (CHANCE)

La mascarilla ha llegado para quedarse y con su uso obligatorio para los deportistas que practican su actividad en interior, o al aire libre en zonas muy concurridas donde no se pueda respetar la distancia de seguridad, surgen dudas acerca de si son recomendables o nocivas. Esta nueva medida ha cambiado la manera de hacer deporte y la incertidumbre puede afectar al estado de ánimo, pero no hay que perder la motivación. Clínica Rozalén, el último concepto de rehabilitación y fisioterapia, descubre las claves para poder realizar deporte con mascarilla de manera segura.

1. Diversos estudios médicos han concluido que utilizar mascarilla al realizar actividad física intensa no produce en ningún momento falta de oxígeno, no obstruye la respiración y no es peligroso para la salud. Al contrario de lo afirmado en la información difundida ampliamente a través de redes sociales.

2. Hacer deporte de alta intensidad con mascarilla, puede generar en ocasiones la sensación de ahogo, en estos casos la elección adecuada de la mascarilla para realizar deporte es muy importante. Esto no afecta a la realización de deporte de baja intensidad.

3. Otro bulo que ha circulado, es la creencia de que realizar actividad física con mascarilla ayuda a mejorar el rendimiento físico. Esto no está probado por ningún estudio médico.

4. La medida principal a seguir es mantener la distancia de seguridad, que al realizar deporte debe incrementarse a un mínimo de 5 metros al correr y 20 metros o más al ir en bicicleta. Si no es posible asegurar estás distancias se debe recurrir a la mascarilla.

5. Las mascarillas recomendables para realizar deporte son aquellas que sean flexibles y con un buen ajuste al rostro, de tela lavables y reutilizables con filtro de protección. Estas características permiten evitar la sensación de ahogo que se mencionó antes.