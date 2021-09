Descubre la nueva estrategia de P&G que ayudará en la lucha contra el cambio climático

MADRID, 14 (CHANCE)

En un momento en el que el cambio climatico es una de las principales luchas a combatir por todos, P&G da un pasito más en este ámbito y anuncia su ambición Net Zero para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2040 en sus operaciones y cadena de suministro, desde la materia prima hasta el distribuidor.Formando uno de los conglomerados de empresas más importantes del mundo con marcas tan conocidas como Dodot, Fairy o Ariel, P&G pretende lograr un progreso significativo y evidente para todos durante estos diez años.Basándose en la evidencia científica, el Plan Net Zero priorizará la reducción de la mayoría de las emisiones en las operaciones y cadena de suministro, desde la materia prima hasta la distribución comercial de los productos. En cuanto a las emisiones residuales que no se puedan eliminar, P&G prevé usar soluciones basadas en la naturaleza o soluciones técnicas que eliminan y almacenan carbono. Con esta nueva estrategia entre sus principales preocupaciones, P&G ya le ha comunicado oficialmente al organismo Science Based Targets (SBTi) que para 2030 espera alcanzar las cero emisiones netas.Dada la importancia del problema, P&G ha decidido actuar con urgencia estableciendo su prioridad en reducir las emisiones de GEI en cada parte del negocio lo antes posible con tres estrategias muy claras: la reducción de éstas en las operaciones, la aceleración de la electricidad renovable y la descarbonización de la cadena de suministro y logística.Con esta nueva iniciativa, P&G pretende alcanzar cuanto antes el hogar del futuro reduciendo su huella y aprovechando su trascendencia para fomentar una colaboración sin precedentes.