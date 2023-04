Descubre todas las novedades de Desalia 2023 de Ron Barceló: una experiencia que te cambiará la vida

MADRID, 1 (CHANCE)

¡Ya está aquí! Arranca la cuenta atrás para la celebración más esperada de Ron Barceló, una oportunidad que pasa una vez en la vida: ¡Vuelve Desalia! Como ya sabemos, todos los años es un destino distinto, pero siempre bajo un mismo propósito: que sus más de 1.000 asistentes disfruten cada minuto de esta increíble experiencia vital.

Este año, Ron Barceló nos propone una vivencia cambiante, que cada día transformará el espacio de celebración y que no dejará de sorprender. Esta 16ª edición se celebrará del 24 al 28 de mayo en el Hotel Meliá Villaitana, situado en Benidorm, que durante esos días se transformará en la 'Ciudad Desalia' y donde sus asistentes vivirán momentos únicos.

Tras 16 años creando una de las experiencias más increíbles para los jóvenes, la expresión más escuchada en redes sociales es "Desalia me ha cambiado la vida". Este proyecto de Ron Barceló es el nexo entre cientos de jóvenes que, tras vivirlo en primera persona, han adoptado la filosofía 'Vive Ahora' como un modo de vida: disfrutar de cada instante y siempre en la mejor compañía.

La marca del mejor ron dominicano ha recopilado los testimonios de varios de sus asistentes a través de su perfil de Instagram para desgranar los cinco motivos por los que no te puedes perder Desalia... Muy atento, porque después de saber todo lo que vivirás en este eventazo no te lo querrás perder:

Al ser uno de los planazos sociales más importantes del momento, podrás hacer amigos de por vida, como le pasó a Jesús Real, de Málaga, que confiesa: "Me dio la posibilidad de conocer personas increíbles a las que hoy considero parte de mi familia e incluso me abrió nuevos caminos. No fue un viaje normal, fue una maravillosa locura".

También encontrar el amor, como le pasó a Jon Indurain, de Pamplona, que todavía sigue conociendo a una persona muy especial: "Si tienes la suerte que tuve yo, Desalia puede hacer que conozcas a una gran persona. Hoy en día yo sigo quedando con ella"... una prueba más de que a pesar de disfrutar socialmente, también tendrás momentos en los que puedes pensar con el corazón.

Esta experiencia te permite convivir con tus ídolos, algo que Edu Mahillo, de Polonia, no olvida: "Conocí a José de la Torre y a Jesús Mosquera, los protagonistas de una serie que seguía, y acabamos disfrutando de la experiencia juntos. A día de hoy, seguimos en contacto y tenemos muy buena relación".

Desalia es un lugar en el que podrás exprimir cada minuto al máximo, eso es lo que se le quedó grabado a Javier González, de Sevilla, que se sorprendió al ver que "la actitud de la gente en pasárselo bien y en hacer que el resto se lo pasara bien. Desde entonces me cambió la mentalidad en vivir cada momento al 200%".

Por último, es una experiencia que te cambia la vida. Y si no que se lo digan a Elena Agra, de Vigo, que explicaba: "Antes de ir, llevaba unos años en los que me costaba relacionarme y disfrutar de los planes. Pero fue llegar allí y la energía de la gente, el buen rollo, la adrenalina y todos esos momentazos hicieron que cambiase mi forma de ver la vida. A día de hoy me dejo llevar y soy mucho más feliz".

Por primera vez, Desalia tendrá lugar en una localización que es en sí misma un viaje y que traslada la sensación de visitar diferentes regiones y destinos. Un mismo espacio en el que cada día la fiesta se trasladará a un rincón diferente. Las más de 160 hectáreas del Hotel Meliá Villaitana en Benidorm, a las faldas de la Sierra Cortina y con unas espectaculares vistas al Mediterráneo, acogerán a los 1.000 asistentes que este año vivirán recuerdos inolvidables.

Durante cinco días, entre el 24 y 28 de mayo, los afortunados que consigan un pase a Desalia disfrutarán de todo tipo de música, sol, fiesta y la compañía de las decenas de artistas, actrices, influencers y streamers que acudirán a esta nueva edición.

Poder vivir esta experiencia es solo cuestión de suerte, ingenio y mucha creatividad. Para conseguir una de los ansiadas invitaciones y disfrutar de esta nueva edición junto a tus amigos, Ron Barceló pone en marcha diferentes vías en sus canales de Instagram y Twitter, los perfiles de varios influencers y en la web. A través de ese enlace se repartirán la mayoría de las invitaciones entre quienes demuestren con una fotografía sus ganas de disfrutar, de pasarlo bien y que estén llenas de energía positiva.

Y... ¡muy atento! ya que en las próximas semanas Desalia irá desvelando algunos de sus aspectos más importantes: desde el cartel de artistas que harán vibrar a todos los asistentes hasta las decenas de VIP que habitarán la misteriosa 'Ciudad Desalia'.