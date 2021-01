El deseo de año nuevo de Omar Montes para Isa Pantoja

MADRID, 3 (CHANCE) Hombre directo y sencillo donde los haya, Omar Montes tiene un claro deseo de año nuevo para Isa Pantoja, quien fue su novia hasta que Asraf Beno se cruzó en la vida de la vida de la hija de Isabel Pantoja y con el que se ha prometido a finales del año pasado.

El cantante pone en tela de juicio que esa boda llegue a celebrarse, pero de ser así, a la pareja formada por la colaboradora televisiva y el exmíster "les deseo todo lo mejor". Una afirmación que hace exenta de resentimiento ya que "no tengo rencor a nadie nunca porque soy un ser de luz". Tajante y rotundo lo aseguró en un acto en Marbella en el que el cantante ejerció de Rey Gaspar junto a sus amigos Kiko Rivera y Luis Rollán -que lo hicieron de Melchor y Baltasar, respectivamente- y Fani Carbajo como madrina de dicha gala.

Omar Montes también quiso desmentir que hubiera hablado con Isabel Pantoja a finales de 2020 y mantuvieran una larga conversación por teléfono: "Yo no sé quién ha dicho eso. Es mentira. Me gustaría que saliera dónde he dicho yo eso". Telefónicamente no se habrán encontrado ambos cantantes, pero sí profesionalmente. En este terreno Omar Montes e Isabel Pantoja se encuentran más unidos que nunca, ya que la canción que han preparado juntos "Va a salir de aquí a nada", tal y como nos ha asegurado el de Pan Bendito.

Y es que 2021 augura muchos éxitos profesionales para Omar Montes, ya que el año pasado lo ha cerrado como número uno en ventas digitales. Un resultado con el que el cantante de trap se encuentra más que satisfecho.