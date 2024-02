Desestimada la demanda de la hermana de una mujer asesinada por mal funcionamiento de la Casa da Muller de Lugo

LUGO, 26 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo ha desestimado la demanda presentada por la hermana de la mujer que el 11 de febrero de 2016 fue asesinada por su esposo en su domicilio de Becerreá contra el Ayuntamiento de Lugo, como titular de la Casa da Muller, como presunto responsable de los daños económicos y morales causados por el asesinado, "propiciado o facilitado por funcionamiento anormal del servicio público".

El magistrado indica en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso, que no ha quedado acreditado que la trabajadora social que atendió a la víctima "le recomendase divorciarse 'poco a poco', ni acudir esa tarde a la que fue casa familiar en Becerreá".

El juez señala que "para la trabajadora social, y así se reconoce en la demanda, la separación de hecho ya se había producido y el asunto a resolver era el económico", por lo que "el órgano pertinente para resolverlo era servicios sociales del Ayuntamiento de Becerreá, al que fue remitida".

"No ha quedado acreditado que se haya quebrado protocolo alguno al no presentar denuncia de oficio por la asistente social", destaca el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Lugo, al tiempo que indica que tampoco ha quedado acreditada "ninguna de la afirmaciones sobre falta de personal" en la Casa da Muller, pues afirma que "la declaración testifical del director prestado el día de la vista niega la falta de plantilla, la baja de trabajadores o que las bajas de larga duración no sean cubiertas".