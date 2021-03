La desgarradora confesión de Terelu Campos durante la emisión del documental de Rocío Carrasco

MADRID, 22 (CHANCE)

Después del inexplicable silencio por parte de Rocío Carrasco sobre la ausencia de relación con sus hijos Rocío y David, la hija de 'La más grande' confesaba por fin, durante la emisión de los dos primeros capítulos de su serie documental, 'Rocío, la verdad para seguir viva', el motivo por el que cree haber perdido a sus hijos para siempre.

Completamente destrozada y sin poder parar de llorar en ningún momento, Rocío señalaba a Antonio David Flores como un ser "diabólico" que la había maltratado durante años y se había encargado de que sus hijos la odiasen hasta el punto de "arrebatárselos" hace años.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Desnudando sus sentimientos como nunca, Rocío confesaba como, el 5 de agosto de 2019 había intentado quitarse la vida al enterarse de que su exmarido concursaría en 'Gran Hermano Vip' y su hija Rocío sería la encargada de defenderle en el plató. Destrozada, había tomado la decisión de no seguir viviendo para dejar de sufrir.

Un episodio que sólo conocían las personas más próximas a Rociíto, entre las que se encuentra la familia Campos. María Teresa y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, han sido los grandes apoyos de la joven en los últimos años y sus más fieles defensoras en los platós de televisión.

Con una relación casi de hermanas, Terelu se pronunciaba en sus redes sociales durante la emisión del documental confesando su sufrimiento al escuchar los peores momentos de Rocío. "Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida , si no la peor", aseguraba la colaboradora, admitiendo que "el conocimiento de lo que ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte". "Corazón roto" el que la hija de Teresa Campos tenía durante las durísimas declaraciones de su íntima amiga, a la que dedicaba unas emocionantes palabras: ""Te quiero con mi vida y te agradezco que hayas decidido que te escuchen... al menos escucharte...". Por último, la comunicadora ha querido tener unas palabras de agradecimiento a Fidel Albiac, por ser el apoyo constante y permanente de Rocío y por haberle salvado la vida aquel 5 de agosto de 2019.

Unas palabras que reflejan lo importante que es Rocío Carrasco para Terelu. Y aunque destrozada por una durísima confesión que ella conocía pero que aun así la ha impactado hasta el punto de confesar que estaba siendo la peor noche de su vida, la hija de Teresa Campos ha querido demostrar públicamente, una vez más, su apoyo incondicional a la hija de Rocío Jurado.