La desgarradora reacción de Isabel Pantoja cuando se enteró de la docuserie de Julián Muñoz

MADRID, 5 (CHANCE)

Julián Muñoz ha terminado 2021 dando un paso al frente y, seis meses después de obtener la libertad condicional, ha decidido contar en su propia docuserie los motivos por los que acabó en prisión por corrupción urbanística - entre otros delitos - y la verdad de su historia de amor con Isabel Pantoja.

"No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad" es el título de una larga entrevista que veremos en varias entregas y en la que el ex alcalde de Marbella se mostrará "a corazón abierto, sincero, descarnado y sin tapujos" para desvelar los aspectos desconocidos de su relación con la tonadillera.

Aunque se desconoce la fecha de su estreno, Telecinco ya ha emitido un pequeño adelanto en el que, con una risa irónica, Julián asegura que Pantoja le salió "muy cara" y que su amor por él se acabó "cuando se acabó el dinero", dejando claro que si la cantante acabó en la cárcel no fue por su culpa.

¿Cómo se ha tomado Isabel Pantoja que su exnovio esté dispuesto a 'tirar de la manta' y contar sin paños calientes ni medias tintas cómo fue en realidad su noviazgo? Pues, como era de esperar, fatal. Así lo ha revelado Marisa Martín Blázquez en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que se vivieron "momentos de pánico" en Cantora cuando la artista supo que Julián protagonizaría su propia docuserie.

Y es que tal y como ha señalado la periodista, Pantoja sufrió una especie de "ataque de ansiedad" y "entró en pánico", por lo que "su hermano Agustín tuvo que llamar a su médico de confianza cómo podía ser atendida en esos delicados momentos", en los que hubo "gritos, angustia y ansiedad".

"Isabel no dejaba de repetir una retahíla y no paraba de decir 'qué más me puede pasar. Se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina en todo lo alto y ahora viene este señor a remover cosas", ha desvelado la colaboradora, explicando que a la tonadillera le afecta especialmente el hecho de que se vuelvan a recordar imágenes y momentos que ella lleva muy mal y que no le gusta ni pronunciar, su paso por la cárcel por el caso Malaya.

Esta información se une a la que hace unos días adelantó Antonio Rossi, que aseguró que Agustín levantó el teléfono para llamar a sus abogados en cuanto se enteró de la docuserie, planteándose incluso la posibilidad de paralizar la emisión de la entrevista de Julián antes de visionarla judicialmente para su aprobación.