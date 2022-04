La designación de Bendodo como coordinador abre la puerta a que Gamarra siga siendo portavoz en el Congreso

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

La designación del consejero andaluz Elías Bendodo como coordinador general del PP abre la puerta a que Cuca Gamarra compatibilice su nuevo cargo de secretaria general con su responsabilidad actual, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, si bien fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo admiten que aún no hay nada decidido.

Feijóo ha elegido al andaluz Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno, como nuevo coordinador general del partido en la nueva etapa que se abrirá con el XX congreso nacional que se celebra este viernes y sábado en Sevilla.

Con su nueva responsabilidad Bendodo, que será de facto el 'número tres' del PP, podrá liberar de trabajo orgánico a Gamarra, que de esta forma podría compatibilizar su puesto al frente de la Secretaría General del PP con el de portavoz del Grupo Popular y seguir dando la réplica cada miércoles a Pedro Sánchez en las sesiones de control del Congreso.

Fuentes de equipo de Feijóo no descartan la posibilidad de que Gamarra pueda seguir al frente del Grupo Popular pero señalan que por el momento no hay nada decidido. Es más, anticipan que es una decisión que no tiene por qué tomarse en el XX Congreso que se celebra en Sevilla, dado que la configuración o posibles cambios en los Grupos Parlamentarios podría verse más adelante.

Lo que sí apuntan fuentes cercanas a Feijóo es que el domingo antes de abandonar Sevilla sí que se espera conocer el nombre de los vicesecretarios que conformarán el comité dirección del partido, el núcleo duro que cada semana fija la estrategia semanal del partido en Génova 13, sede del partido.

En el caso de que Gamarra no sea portavoz en el Congreso, cargos 'populares' sitúan en las quinielas como posible relevo en la Portavocía a Carlos Rojas, José Antonio Bermúdez de Castro, Mario Garcés, Marta González o Macarena Montesinos.

También está en el aire si habrá o no cambios en el Senado, donde ahora ejerce como portavoz parlamentario Javier Maroto. Este viernes, a su llegada al cónclave, ha sido preguntado expresamente si seguirá siendo portavoz en la Cámara Alta: "Yo puedo hablar de todo lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar, no debo hacerlo". Además, Marotoo ha dicho que este congreso está dedicado a hablar de políticas y no de político, por lo que quería "predicar con el ejemplo".

BENDODO COMPATIBILIZARÁ LA JUNTA Y SU PUESTO EN GÉNOVA

El nuevo coordinador general del PP, Elías Bendodo, compatibilizará su nueva responsabilidad en el PP con su cargo de consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz y presidente provincial del PP de Málaga.

En sus primeras declaraciones públicas a los periodistas, tras conocerse su nombramiento, Bendodo ha apuntando a las elecciones andaluzas que están previstas este año y ha reconocido que "el PP de España se pone en modo Andalucía ya". Esta cita electoral será el primer examen electoral para Feijóo como presidente del PP.

"La primera prioridad, el primer hito y la primera meta volante que tiene nuestro partido se llama elecciones autonómicas en Andalucía en el año 2022 y con buenos equipos, lo puedo compatibilizar", ha reconocido Bendodo.