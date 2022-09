Desiré Cordero hace oídos sordos a las preguntas sobre Marc Bartra

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace unos meses se hablaba de un posible romance entre Marc Bartra y Desiré Cordero. Sí, la modelo, miss España que también ha compartido su vida durante un tiempo con jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo o Joaquín Correa. Una información que nos dejaba muy sorprendidos porque se trataba de la primera vez que, tras su separación de Mellisa Jiménez, había rumores con peso.

Hemos podido hablar con Desiré Cordero y lo cierto es que se ha mostrado reacia a hablar de su 'supuesta' relación con el futbolista, evitando hablar de él. La modelo responde así al preguntarle si tiene una relación con Marc: "estoy muy bien, no voy a decir nada" y aunque lo volvíamos a intentar, parece que no estaba por la labor de desvelar qué hay entre ellos: "no, estoy muy bien".

Recordemos que la modelo fue fotografiada en la grada disfrutando el último partido del Trabzonspor, el nuevo equipo de Bartra. Y es que llamaba especialmente la atención que la modelo estuviese en ese partido, coincidiendo con el catalán.

Lo que sí que nos ha desvelado es que se irá de España una temporada, pero ¡atención! porque nos asegura que su destino no será Turquía: "no, me voy para el otro lado. Tengo pensado irme fuera de España una temporada, todavía no quiero decir, me gustaría tenerlo todo más cerrado antes de poder decirlo pero tengo cositas y estoy muy contenta".