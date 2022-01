Desiré Cordero se sincera y habla por primera vez de su ruptura con Mario Casas y su nueva relación con Simone Sussina

La modelo, que rompió recientemente con Mario Casas, habría empezado una relación con el actor y modelo italiano, con el que se la ha visto en actitud cómplice y cariñosa por Milán.

MADRID, 24 (CHANCE)

Mario Casas y Desiré Cordero se convirtieron en una de las parejas estrella del pasado verano. Guapos, carismáticos y en la cima de sus respectivas carreras, el actor y la modelo mantuvieron durante varios meses una discreta historia de amor que revolucionó a sus seguidores ya que, a pesar de intentar mantener su relación alejada del foco mediático, fueron pillados compartiendo besos y arrumacos y disfrutando de su día a día en la casa que el ganador del Goya posee a las afueras de Madrid.

Sin embargo, con la llegada de 2022 llegó la confirmación de su ruptura, cuando, tras pasar las navidades por separado - lo que desató todos los rumores de crisis - Desiré confesaba a través de Instagram que su deseo para el nuevo año era "alguien que me quiera y que se quede conmigo".

Algo que no tardó mucho en encontrar, puesto que días después se dejaba ver de lo más cariñosa y cómplice con el actor y modelo Simone Sussina dando un romántico paseo por Milán, dejando entrever que había olvidado a Mario Casas con el espectacular italiano, todo un fenómeno en su país.

Ahora, por primera vez, Desiré se pronuncia sobre su ruptura con el protagonista de 'No matarás' y sobre su incipiente affaire con Simone con el que, sonriente, confiesa que solo le une una amistad.

"Estoy muy bien y soy felizmente feliz conmigo misma. Estoy sola, muy contenta y nada más" ha asegurado la sevillana, desmintiendo rotundamente su relación con el guapísimo modelo italiano: "Es un amigo y ya", ha explicado, respondiendo con un "no voy a hablar" a las informaciones que apuntan a que podría tener algo más que una amistad con Simone Sussina, sobre el que prefiere guardar silencio cuando le comentamos lo guapísimo que es.

Muy discreta, Desiré tampoco ha querido profundizar sobre su ruptura con Mario Casas - "cosas que pasan", apunta - para el que sin embargo no tiene más que buenas palabras: "Mario es una persona que quiero mucho y no voy a hablar nunca mal de él porque de verdad que* no voy a hablar más, de verdad".

"Lo que hay entre él y yo se queda ahí para nosotros y ya. Es un gran chico y tengo un gran recuerdo de él", ha confesado, dejando claro que no se ha considerado un amor de verano para el actor y negando que sus palabras afirmando que este año se había quitado todo lo que no tenía que estar no iban dirigidas al ex de Blanca Suárez: "No se tiene que referir solo a eso, pueden ser otras cosas".

"Mario es una persona maravillosa" ha añadido, confirmando que a pesar de su ruptura siguen teniendo contacto y que no le importaría que el actor rehiciese su vida porque "le deseo lo mejor a todo el mundo. Que sea feliz, yo estoy feliz y contenta".

Disfrutando de la noche madrileña, además Desiré se dejó ver con el ex de Oriana Marzoli, Iván González, con el que, deja claro, tampoco le une nada más que una amistad: "nada, nada". Su complicidad con el exconcursante de 'Supervivientes', en el siguiente vídeo.