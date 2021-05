Detalles de la boda entre Aarón Guerrero y Salomé Gadea

MADRID, 22 (CHANCE)

Le conocimos gracias a su papel como Chechu en 'Médico de familia', el pequeño de la casa que siempre nos conseguía sacar una sonrisa y hoy se ha casado. Hablamos de Aarón Guerrero, quien se ha dado el 'Sí, quiero' con el que se ha convertido el amor de su vida, Salomé Gadea. Una boda de ensueño en la que hemos podido ver a todos los familiares disfrutar de un maravilloso enlace matrimonial por todo lo alto.

Aarón Guerrero llegaba a la ceremonia religiosa del brazo de su madre, Marisol Rodríguez, quien se dejaba ver ante las cámaras de los medios de comunicación muy emocionada. La novia, Salomé Gadea llegaba del brazo de la suya, María del Carmen García.

Según ha publicado la revista ¡HOLA! la novia lucía un vestido de Marta Ferrao, amiga suya desde los dieciséis años. Se trata de un traje cruzado, realizado en crepé rizado y satén de seda, con cuello smoking y una larga capa de tul bordado que ha combinado con unos preciosos zapatos Jimmy Choo.

Recordemos que Aarón Guerrero decidió apartarse del foco mediático tras el enorme éxito que consiguió en las cámaras con su participación en 'Médico de familia' y 'Ana y los siete'. Desde entonces, le hemos visto en contadas ocasiones y hoy hemos sido testigos de su tan esperado día.

El gran protagonista del día también ha sido Beltrán, de tres años, hijo de la pareja que ha estado muy pendientes de los dos tortolitos en su día y ha llevado las arras. "No he dormido nada, esta mañana sí que estaba nervioso cuando me he despertado. He hablado con ella a primera hora, pero ahora estará nerviosa" nos confesaba Aarón, minutos antes de entrar en la ceremonia.