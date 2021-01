Deutsche Bank repite como mejor banco en calidad de servicio en España, según Stiga

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Deutsche Bank ha sido reconocido por sexto año consecutivo como el primer banco en calidad de servicio en España en 2020, según el Estudio de Calidad Objetiva Sectorial realizado por la consultora independiente Stiga entre los bancos españoles.

Con una puntuación de 8,62 sobre 10, el banco se situó en este año especialmente complejo como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, como líder en el ranking, superando la puntuación media del sector, que alcanzó 7,64 puntos.

El director general de la división de International Private Bank de Deutsche Bank en España, Fernando Sousa, ha explicado que este premio reconoce "la dedicación y el esmero con el que tratamos a nuestros clientes, destacando aspectos que consideramos clave para la banca del futuro, como el tiempo, la amabilidad y el interés y la explicación de productos financieros".

El estudio se elaboró a partir de 3.681 visitas a oficinas de 14 entidades financieras utilizando la técnica del 'mystery shopping'. Deutsche Bank España ha sido calificado como la mejor entidad de entre las 14 valoradas.

En concreto, la entidad alemana se sitúa como mejor banco en "trato al cliente", con una puntuación de 9,39 frente al 8,75 de media del sector. Esta categoría tiene también en cuenta el tiempo dedicado al cliente, en el que la entidad ha obtenido una puntuación de 9,60 frente al 8,89 de media del sector.

Dentro de la misma categoría destaca la puntuación obtenida en amabilidad e interés (9,16 puntos vs. 8,39 de media del sector) y, en concreto, en explicación de productos de inversión (9,07 puntos vs. 7,97 de media del sector) y de préstamo hipotecario (9,66 vs. 8,75 de media del sector).

En esta categoría también destaca la puntuación obtenida en claridad de las explicaciones, en la que Deutsche Bank ha obtenido una puntuación de 8,88, siendo 7,30 la puntuación media del sector.

"Deutsche no solo demuestra su liderazgo histórico en banca corporativa y banca de inversión sino también en banca comercial, asegurándonos de explicar de forma clara a nuestros clientes particulares los productos y servicios que ofrecemos", ha añadido Sousa.

En 2015, el banco logró el primer puesto con una puntuación media de 8,18; en 2016 la revalidó con una media de 8,30, adelantando al sector en más de un punto; en 2017 alcanzó los 8,41 puntos, mostrando una evolución en su calificación como mejor banco en calidad de servicio en España, en 2018 el banco lideró 10 de las 20 categorías y mantuvo la puntuación más alta alcanzada en la historia del estudio Equos.

En 2020 Deutsche Bank ha revalidado su puesto como mejor banco en calidad de servicio y trato al cliente, englobando esta categoría el tiempo el dedicado al cliente, el trato, la amabilidad y el interés, la explicación de productos y, en concreto, la explicación del préstamo hipotecario y de la inversión.