Una devastada Elena Tablada se despide emocionada de su abuela, Elena Moure

MADRID, 18 (CHANCE)

Elena Moure, abuela de Elena Tablada, fallecía este martes en Madrid a los 92 años después de varios días ingresada con Coronavirus en un hospital de las afueras de la capital. La muerte de la socialité, que se despidió de este mundo como vivió - con mucha elegancia y sin hacer ruido - ha dejado a su mediática familia, que siempre ha destacado por ser un clan muy unido, completamente destrozados.

La ex de David Bisbal, que se llama Elena - al igual que su madre, y que su hermana Naele, que lleva el mismo nombre pero del revés - por su abuela, ha mostrado su álbum más íntimo de recuerdos para dar un emocionado último adiós a su querida "mami", con quien tenía una relación de lo más estrecha. Poco después de conocer la noticia del fallecimiento de Elena Moure, su nieta confesaba a través de sus redes sociales: "No se ni que escribir ni como hacerlo... Ni jamás imaginé estar recibiendo este tipo de mensajes, gracias de corazón", comenzaba,completamente devastada. "Mami, quería poner una foto contigo pero tú siempre sales infinitamente más Bella! Porque eres la más Divina, especial y estelar. El día más temido llegó. Mi abuelo ya no podía aguantar más sin estar con el amor de su vida y se la llevó. La siento feliz, tranquila, en paz, orgullosa... disfrutó de la vida como nadie, vivió la historia de amor más romántica que conozco, pudo disfrutar de la boda de todos sus nietos, pudo regresar a su tierra, disfrutó de 4 biznietos y nos llenó de felicidad, optimismo y enseñanzas cada minuto de nuestras vidas", compartía Elena, antes de confesar qué es lo que más extrañará de su querida abuela: "Voy a extrañar su cubanía, su elegancia, su fortaleza, su saber disfrutar, su saber estar, su espontaneidad y sobretodo su piel y su voz tan dulce. La siento en cada poro de mi piel. Soy la persona más afortunada del mundo, tuve la mejor madre-abuela y tengo la mejor referente...Todo lo que tengo te lo debo a ti. Gracias por tu gran legado. Papis, Bailen mucho allá arriba, bailen su canción: " Si Nos Dejan", hagan de las nubes terciopelo, juntitos los dos, cerquita De Dios, en un rincón cerca del cielo, lo que siempre soñaron... Ahora, a ver cómo hago yo para recomponer este corazón mío..."

Unas palabras con las que Elena Tablada da un último y emocionado adiós a su querida abuela, a quien a causa de las medidas restrictivas impuestas por la Covid-19 no han despedido públicamente en ningún tanatorio. Sin poder quitarse a su "mami" de la cabeza, la mujer de Javier Ungría - que, al igual que Naele Tablada también ha tenido un precioso recuerdo en sus redes sociales para despedir a la matriarca del clan - compartía hace escasas horas una imagen en la que, junto a una foto de sus queridos abuelos, podemos ver dos copas de champagne para homenajear, con un brindis y bonitos recuerdos, a la matriarca de la familia.