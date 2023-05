Un día más, Camilo Blanes recibe la visita de su madre, su novia y Cristina Rapado

MADRID, 6 (CHANCE)

Desde que comenzasen los rumores de empeoramiento en el estado de salud del hijo de Camilo Sesto, su vivienda no ha dejado de recibir las visitas de sus amistades, así como de su pareja y de su madre, quien no ha dudado en ir hasta allí para comprobar su estado.

En esta ocasión, Cristina Rapado era la primera en llegar. Aseguraba a los medios de comunicación que Camilo se encuentra estupendamente y está viviendo un proceso de encontrarse a sí mismo. También aprovechaba para comentar que ha sido su amigo quién le ha pedido que fuera a verle para llevarle algo que necesitaba. Rápidamente aclaraba que "no traigo ninguna cosa mala".

Minutos después, el protagonista de la historia salía de su casa llevando una peluca rubia y atendía a la prensa encantado. Confesaba su deseo de volver a ilusionarse por una persona y declaraba que no tiene pensado casarse con Cristina Rapado. "Yo digo muchas cosas, ¿tú no?" respondía quitando hierro al asunto. También quiso bromear con la identidad de quiénes le visitan, bromeando con que la mismísima Naomi Campbell ha sido una de las personas que ha recibido en las últimas horas. Antes de regresar a la vivienda, aseguraba, con una sonrisa en el rostro, encontrarse estupendamente.

Cristina Rapado aprovechaba para marcharse, confesando que ya no se encontraba cómoda por las compañías allí se encontraban. Como no podía ser de otra manera, no podía faltar la visita de Lourdes Ornelas y María. Ambas llegaban en el mismo coche pero la pareja del joven prefería no desvelar cómo le está viendo en estos últimos días.

Tras pasar unos minutos dentro de la vivienda, las dos mujeres abandonaban la propiedad y se montaban en el coche. Lourdes prefirió no desvelar si teme por el estado de su hijo o qué opina respecto a las reiteradas visitas de Cristina Rapado. Si algo queda claro, es que una madre nunca deja de preocuparse por el estado de su hijo, y no le importa que sea sábado, viernes o domingo para hacer un hueco en su agenda y presentarse en la casa de Camilo para cerciorarse de que se encuentra bien.