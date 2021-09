El día que Kiko Matamoros y Makoke tienen más que olvidado

MADRID, 16 (CHANCE)

El 16 de septiembre de 2016 tuvo lugar en el Castillo de Viñuelas un enlace matrimonial que con el paso del tiempo hemos sabido que era más una fachada de cara a los espectadores, que por un compromiso sentimental. Se trata de la boda de Kiko Matamoros y Makoke, una ceremonia que fue muy polémica por los invitados, los asistentes y los supuestos topos que hubo dentro de la fiesta...

Como decíamos, con el paso de los años nos hemos enterado por boca de Matamoros que no estaba enamorado, lo hizo porque le hacía ilusión a Makoke y por compromiso, pero no porque sintiera estar enamorado de ella. De hecho, aseguraba que desde que la colaboradora de 'Viva la vida' le fue infiel hacía años, no volvió a sentir lo mismo por ella.

Una boda que, ahora, podemos juzgar como de una ceremonia falsa que no representaba lo que nos quisieron vender y que ahora no queda nada de ese amor que pregonaban a los cuatro vientos. Kiko Matamoros y Makoke llevan ya años separados y enfrentados públicamente, de ambos hemos conocidos varias relaciones sentimentales tras su divorcio y ahora... están sumergidos en una guerra judicial de la que no dan muchos detalles.

Un día para el olvido, sobre todo para los dos protagonistas que se dieron el 'Sí, quiero' sabiendo que eso les iba a proporcionar notoriedad pública, portadas en revistas de corazón y entrevistas en los platós de televisión... pero desde luego, un día que no les dio la felicidad que vendieron y que sellaron con ese compromiso matrimonial que nos hicieron creer.