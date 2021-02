Diageo lanza Tanqueray 0,0%, una nueva propuesta con "todo el sabor" y sin alcohol

MADRID, 22 (CHANCE)

Diageo ha lanzado al mercado Tanqueray 0,0%, una nueva propuesta 'con todo el sabor' pero sin alcohol y con seis kilocalorías por cada cinco centilitros (no incluye el mixer). Según ha informado la compañía en un comunicado, el producto pretende dar respuesta a nuevas tendencias de consumo dentro del hogar o en sobremesas y aperitivos al aire libre de bebidas sin alcohol apostando por la innovación en el productoEl director global de Diageo Reserve, Pedro Mendonça, ha subrayado que no se debería "comprometer la calidad y el sabor" cuando se quiere consumir una bebida que no tiene o que tiene poco alcohol. "Somos conscientes de que cada vez nos preocupamos más sobre lo que comemos y bebemos. Por ello, nuestro objetivo es mejorar la experiencia para aquellos que deseen usualmente o en un momento determinado no beber alcohol, proporcionando experiencias gustativas agradables, emocionantes y complejas", ha defendido.Por su parte, la directora de Marketing para el Sur de Europa en Diageo, Úrsula Mejía-Melgar, ha asegurado que para la compañía es "muy importante crear valor e innovar para satisfacer las necesidades actuales del consumidor y ofrecer opciones que se ajusten más al estilo de vida actual en el que se han desarrollado nuevas ocasiones de consumo, incluyendo horarios diurnos". "Con este fin, hemos trabajado incansablemente hasta asegurarnos de que Tanqueray 0,0% ofreciese una experiencia inconfundible, pero sin alcohol", ha subrayado.Diageo ha señalado que Tanqueray 0,0%, elaborada con los mismos botánicos que originan Tanqueray London Dry, la ginebra más icónica de la marca, llega tras años de investigación y esfuerzo para desarrollar una tecnología única, que "ha permitido crear una exclusiva bebida sin alcohol que consigue capturar la esencia de Tanqueray, con un destacado y elegante perfil a enebro".