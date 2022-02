Diana de Gales y su espectacular look para el día a día

MADRID, 26 (CHANCE)

Que Diana de Gales marcaba tendencia cada vez que salía de casa, llevase cualquier prenda, es un hecho, y es que ella, solo ella, podía permitirse unas licencias que ahora muy pocas influencers pueden hacer. La princesa no se preocupaba en absoluto por sus estilismos, lo que le hacía brillar aún más cada vez que aparecía en un evento público.

Enseguida consiguió eclipsar al Príncipe Carlos, solo se hablaba de ella, de sus looks, de su mirada, de las polémicas que protagonizaba su marido, algún que otro escándalo... ella acaparó el foco mediático y se convirtió en un icono en muchos aspectos, pero sobre todo en la moda. Cada vez que aparecían fotografías suyas se analizaban con lupa y todas las prendas que lucía se convertían en tendencia... ¿o tú no te acuerdas del famosos jersey de ovejitas?

En este caso no venimos a hablar de esos vestidazos, sino de un look con el que se dejó ver, de lo más básico, pero elegante y perfecto para que tú también vayas a la oficina. Se trata de un look minimalista al que le dio un toque de originalidad con una blazer oscura con doble botonadura que rompía con el conjunto. Un jeans blanco combinado con una camiseta del mismo color y cinturón ancho... ¿para qué más?

Si estás cansada de pensar todas las mañanas el look que llevar durante todo el día, ya tienes aquí una idea que nunca falla y que todas podemos lucir con las prendas de fondo de armario que muchas veces no nos las ponemos por pereza... ¿ya sabes qué te vas a poner el próximo lunes?