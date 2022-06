Diana Navarro responde con humor a los rumores de embarazo: "Me reí mucho porque salgo muy fea"

MADRID, 14 (CHANCE)

Amiga de Jesús Mariñas, Diana Navarro no se ha querido perder la misa funeral en memoria del recordado periodista, fallecido el pasado 12 de mayo a causa de un cáncer de vejiga. Muy emocionada y confesando que el gallego siempre fue muy cariñoso y respetuoso con ella, la artista no dudó en cantar durante la ceremonia, consiguiendo poner los pelos de punta a todos los asistentes con su chorro de vo.

En el punto de mira por las imágenes que publicó hace unas semanas una conocida revista de nuestro país anunciando que estaba embarazada por la incipiente barriguita que lucía en las instantáneas, Diana ha desmentido con mucho sentido del humor y una sonrisa que esté esperando su primer hijo con Rafael Rodríguez, con el que se casó en el año 2018.

"Me lo tomé a risa, qué voy a hacer. En mi caso no hay trauma, pero embarazada no estoy" ha señalado, confesando que "mi marido y yo nos reímos mucho porque salíamos muy feos y decíamos que nos podían haber hecho una foto un poquito más guapos".

Dejando claro que si estuviese embarazada lo contaría, Diana sí ha reconocido que están intentándolo pero "no viene". "hacemos los deberes pero no viene. Lo que Dios quiera" ha añadido, revelando así que la maternidad está entre sus planes más inmediatos.

