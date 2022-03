El diario deportivo AS y Olocip firman un acuerdo para poner su tecnología al servicio de la información

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El periódico AS y la compañía Olocip, especializada en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el deporte y otras actividades, han sellado un acuerdo de colaboración a través del cual la empresa tecnológica proporcionará herramientas a los profesionales del diario deportivo para la creación de contenidos.

Así lo ha dado a conocer este jueves el Grupo PRISA, que ha informado de que esos contenidos analizarán "de forma exhaustiva" el rendimiento de los jugadores en todas sus variables para, por ejemplo, establecer predicciones sobre su rendimiento futuro.

Para el director de As, Vicente Jiménez, el uso de las herramientas de Olocip ampliará el perímetro informativo del diario y sus formatos. "Gracias a las soluciones tecnológicas de Olocip, As podrá acceder a datos e informaciones relevantes, objetivas y rigurosas, que nos permitirán no solo conocer todo lo que sucede en torno a los futbolistas en el terreno de juego, sino también hacer predicciones sobre su desempeño futuro, sobre su impacto en los equipos", ha dicho.

"Es el periodismo de datos llevado a la competición deportiva", ha declarado Vicente Jiménez, quien ha añadido que "As vuelve a colocarse en primera línea de innovación y vanguardia como medio de referencia que es".

Esteban Granero, exfutbolista del Real Madrid, Real Sociedad y Español, entre otros clubes, es el fundador y CEO de Olocip. En su opinión, el acuerdo con As permitirá crear una nueva narrativa en la información deportiva, en la que As será referente.

"Unir nuestro camino con el diario As es un símbolo de que la Inteligencia Artificial cada día es más indispensable. La tendencia del periodismo es utilizar cada vez más soluciones que aporten objetividad y nuevas fuentes a las informaciones diarias. En Olocip trabajaremos diariamente para dar soporte complementario al equipo de trabajo del diario con el objetivo de que continúe siendo el periódico líder en español", ha afirmado Granero.